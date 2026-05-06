El 55% los ingresos de L’Oréal en el Perú es impulsado por las ventas de consumo masivo; en tanto, dermocosmética significa un 20%, los productos de lujo un 15% y la línea profesional un 10%. (Foto: Difusión)
El 55% los ingresos de L’Oréal en el Perú es impulsado por las ventas de consumo masivo; en tanto, dermocosmética significa un 20%, los productos de lujo un 15% y la línea profesional un 10%. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

Según proyecciones del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sector belleza este 2026 crecería 7% en relación al año anterior, lo que significa ventas que alcanzarían los S/ 10,850 millones. Bajo este escenario auspicioso, la francesa con operaciones en Perú, L’Oréal, también tiene un pronóstico positivo para este año, reforzado por una nutrida cartera de productos y por un primer trimestre con crecimientos a doble dígito.

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