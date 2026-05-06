Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, señaló que el desempeño de la firma en suelo peruano está sustentado en el performance de cuatro líneas, como son los productos de consumo masivo, lujo, profesional y de dermocosmética. En estos grupos, el vocero mencionó algunas marcas como L’Oréal Paris en el segmento de consumo masivo; Kérastase en profesional; Yves Saint Laurent (YSL) Beaut, Lancôme en lujo; y La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals en dermocosmética.

“Tenemos una cartera de productos muy gruesa, con más de 50 grandes marcas que vienen desarrollandose muy bien. De hecho, una categoría que viene creciendo mucho y de manera sorpresiva, digamos un 9%, es todo lo que significa cuidado del cabello, sin dejar de lado otras que también crecen como maquillaje, cuidado de la piel y fragancias”, explicó.

En este punto, Gotuzzo detalló que el 55% la facturación de L’Oréal en el Perú es impulsado por las ventas de consumo masivo; en tanto, dermocosmética significa un 20%, los productos de lujo un 15% y la línea profesional un 10%.

“Históricamente, la línea que más creció en Perú es la de dermocosmética; sin embargo, este año en particular, el negocio profesional, donde hay marcas como Kérastase, Redken, entre otras, viene impulsándose favorablemente, a tal punto que en este momento es la división que mejor ha performa”, añadió.

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina. (Foto: GEC)

Lanzamientos de L’Oréal

El representante de L’Oréal Groupe indicó que el 20% de los ingresos anuales del 2026 se orientarán a nuevos productos, a introducirse en el mercado, en su mayoría, en el segundo semestre. Esto es parte de la estrategia de innovación permanente de la compañía de belleza.

“Hace poco lanzamos una nueva marca de cuidado del cabello, que es Fructis, bajo el paraguas de Garnier, enfocado en el negocio masivo. Pero, luego vendrán también lanzamientos importantes, como Babbel, que es una máscara de Maybelline New York; además, de que en lujo hemos introducido toda la parte de maquillaje de Yves Saint Laurent Beauté. En general, todas nuestras marcas hoy presentan lanzamientos importantes”, remarcó.

Gotuzzo dijo que como público objetivo, la compañía en Perú suele apuntar a consumidores de las generaciones Z y millennials, con un target principal de edad oscilante entre 18 y 40 años. “Nuestros lanzamientos los trabajamos mirando a este público, pues en la región el segmento joven es el que más crece, con más del 50% del mercado entre esas edades”, agregó.

En cuanto a mercados, el vocero manifestó que aunque Lima sigue teniendo la prevalencia del consumo por un relevante nicho de clientes, otras ciudades del país también son importantes para la facturación como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, entre otras. “Y por canales, es la plataforma moderna la que conlleva el 75% de nuestra facturación, mientras que el tradicional es el 25%”, finalizó.