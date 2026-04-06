Empresas de Corea del Sur vinculadas con la medicina estética -incluidos productos de toxina botulínica, conocidos en el mercado como “K-botox”- vienen acelerando su expansión en América Latina, con Perú entre los mercados considerados dentro de su estrategia regional.

Uno de los primeros pasos en el país fue la presentación de la toxina botulínica “Inibo”, desarrollada por IniBio, filial de GC Biopharma Wellbeing. El evento en Lima se realizó a fines de marzo.

“Este fue el primer evento tras la obtención de la licencia para un nuevo producto por parte de la agencia reguladora farmacéutica de Perú en julio del año pasado. Marca nuestro primer paso para expandirnos agresivamente en el mercado de Centroamérica y Sudamérica”, indicó un representante de la compañía.

El avance forma parte de una estrategia más amplia de compañías coreanas de “bioestética” que buscan posicionarse en mercados emergentes, en particular en América Latina y Oriente Medio, donde identifican un alto potencial de crecimiento en procedimientos cosméticos, informó The Chosun Daily.

Expansión en América Latina

La apuesta de las empresas coreanas por América Latina responde al tamaño de este mercado, que es la segunda mayor plaza de procedimientos cosméticos del mundo después de Estados Unidos, lo que ha impulsado el ingreso de nuevos actores.

Otras compañías también vienen ampliando su presencia en la región. Hugel, por ejemplo, ya opera en varios países de Sudamérica, incluyendo Perú, tras su ingreso a Brasil mediante una alianza con la empresa brasileña Dermadream.

El crecimiento del sector estético en América Latina impulsa el ingreso de nuevas marcas internacionales. (Foto: referencial).

En paralelo, empresas como Daewoong Pharmaceutical han firmado acuerdos para exportar productos de toxina botulínica a mercados como México, consolidando su presencia en los principales países de la región.

El interés por América Latina también se explica por el crecimiento sostenido del sector. Según la consultora Grand View Research, el mercado de medicina estética en Brasil -uno de los más grandes de la región- mantiene una tasa de expansión relevante y se proyecta que continuará creciendo en los próximos años.