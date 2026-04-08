Medtronic actualmente cuenta con un portafolio global de más de 70 terapias (equipos) que contribuyen al abordaje de diferencias problemas médicos. (Foto: GEC)
Medtronic actualmente cuenta con un portafolio global de más de 70 terapias (equipos) que contribuyen al abordaje de diferencias problemas médicos. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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Con casi 10 años en el mercado peruano, la norteamericana Medtronic afianza su presencia en nuestro territorio, con el desarrollo y fabricación de tecnología médica para el cuidado y tratamiento de diferentes enfermedades. Actualmente, la compañía encuentra importantes aliados en el sector público y, sobre todo, en el privado, los cuales son los más importantes adquirientes de los equipos de la firma.

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