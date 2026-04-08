En el marco del Mind 360, congreso internacional organizado recientemente por la mencionada firma en São Paulo (Brasil) , la directora de Acceso al Mercado y Asuntos Públicos para Medtronic Latinoamérica Sur, Giselle Tutor, en diálogo con Gestión, resaltó la relevancia del mercado peruano dentro de lo que denominan el “clúster sur”, donde también tiene como compañeros de cartera a países como Chile y Argentina.

La ejecutiva sostuvo que la estadounidense tiene un portafolio de equipos muy amplio, de modo de atender a diferentes patologías críticas que afronta la población local. E ntre algunos de estos, la vocero mencionó a los marcapasos clásicos hasta el más reciente denominado Micra, válvulas cardíacas y demás, para lo que concierne a afecciones cardiovasculares; además, de estimuladores cerebrales profundos para pacientes con enfermedades neurológicas, como el Parkinson.

“Perú lleva varios años adoptando ese tipo de tecnologías, sumado a todo nuestro portafolio quirúrgico utilizado en intervenciones digestivas, de cáncer, y demás”, sostuvo la representante.

En esa línea, Tutor reconoció el papel del sector privado, a través de las clínicas, en la adopción de las tecnologías más recientes; en tanto, el sector público se esfuerza por cerrar cada vez en mayor medida las brechas de acceso a equipos de última generación.

“Trabajamos con grandes instituciones del sector privado, pero también muy fuerte en el público. Vemos una presencia muy fuerte de hospitales del Minsa y de Essalud en intervenciones de alta complejidad, con muy buena capacidad tecnológica; por ejemplo, en el área cardiaca, en Rebagliati y Almenara”, precisó.

Mind 360 se realizó a inicios de marzo en São Paulo, Brasil. (Foto: GEC)

Lanzamientos de Medtronic

Medtronic actualmente cuenta con un portafolio global de más de 70 terapias (equipos) que contribuyen al abordaje de diferencias problemas médicos en áreas como cardiovascular, medicina quirúrgica, neurociencias y diabetes. A tráves de tecnología cada vez más avanzada, la firma apunta a que los tratamientos evolucionan a una mínima invasividad, reduciendo tiempos quirúrgicos, periodos de hospitalización y complicaciones postoperatorias.

En el caso peruano, la compañía aunque no adelantó un número exacto de introducciones, adelantó que este año prevé sumar nuevos lanzamientos orientados a pacientes con cardiopatías, así como tecnologías para procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y neuroestimulación para el manejo del dolor crónico, Parkinson y otras patologías.

Además, de cara al siguiente año se anticipa el ingreso de soluciones para la ablación de fibrilación auricular, procedimientos que transforman la forma en que se abordan estas condiciones y tienen un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes.

“Perú tiene un muy buen portafolio; no obstante, cada territorio maneja realidades diferentes. Por ejemplo, en Chile habitualmente tiene la cartera más avanzada por una situación diferente en regulación. Perú es un país bastante más regulado y toma mucho más tiempo el registro (de tecnologías). Es importante que los países tengan regulación, porque eso garantiza calidad y seguridad. Pero, el proceso regulatorio es extenso y toma varios meses o más de un año, muchas veces, y eso hace que la incorporación de tecnología se vaya dando en etapas en los distintos países de Latinoamérica”, explicó Tutor.

De momento, una clínica local se ha convertido hace poco en la primera entidad de salud del país en realizar la colocación del sistema Closed Loop de estimulación medular, una tecnología de alta precisión diseñada para pacientes que padecen cuadros de dolor crónico persistente.

“Se trata del implante del estimulador Inceptiv, el cual es un producto para estimulación medular con foco en el dolor crónico intratable. El estimulador es una batería con una forma de marcapaso, con un electrodo que se va a posicionar en algún espacio de la columna, por medio de una cirugia minimamente invasiva. Ese neuroestimulador se va a quedar implantado en el paciente por la vida útil de la bateria, que en el caso de Inceptiv es de 15 años”, expresó María Jimena Bedoya, gerente de Marketing para terapias de neuromodulación de Medtronic en Latinoamérica.

Válvulas Medtronic Evolut están indicadas para el alivio de la estenosis aórtica en pacientes con cardiopatía sintomática. (Foto: GEC)

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