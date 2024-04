Realizarse un procedimiento estético suele ser una de las decisiones más difíciles para las personas. En la actualidad, la demanda del sector va en aumento, ya que muchos buscan cuidar su apariencia, sometiéndose desde operaciones quirúrgicas hasta técnicas de belleza no invasivas que les permitan prevenir el envejecimiento o mejorar alguna condición de salud.

Si bien, en el mercado aparecen diversas opciones en cuanto a procedimientos, ¿cuáles son los más solicitados en el Perú?, y ¿a cuánto asciende el costo ellos?

Conversamos con el doctor Walter Marrou, especialista en cuidado de la piel y cirujano plástico, y con la doctora Kalieska Arroyo, presidenta de la Asociación Peruana de Medicina Estética y Cirugía Cosmética, para conocer como está el sector en el país y sobre todo tener en cuenta las recomendaciones antes de realizarse un procedimiento.

Un sector en crecimiento

Según el último informe ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Perú todavía no llega a los niveles del mercado en comparación de otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, que lideran la tabla en cuanto a intervenciones estéticas.

“El sector estético en el país este 2024 se encuentra en crecimiento y podríamos comenzar a ver los niveles prepandemia a final de este año o a comienzos del 2025″, comentó Walter Marrou, especialista en cuidado de la piel y cirujano plástico.

De acuerdo al estudio, el mercado en América Latina está creciendo un 8% anual, entre procedimientos invasivos y no invasivos.

En cuanto al Perú, el crecimiento todavía no se puede visualizar por las diversas coyunturas sociales y políticas que generan inestabilidad. “Los tratamientos estéticos son muy elásticos; es lo primero que las personas dejan de realizarse cuando sienten que la situación del país no está bien, pese a ello, nos mantenemos estable y se espera que el sector crezca entre un 7% a 8% anual”, agregó.

Marrou detalló que se observa un crecimiento en cuanto al número de hombres que se someten a procedimientos estéticos en relación con cifras de prepandemia “Antes el porcentaje era 95% mujeres y 5% hombres, hoy te podría decir que 80% son mujeres y 20% hombres y uno de los tratamientos que se realizan más los varones es la colocación de toxina butolínica (bótox)”.

Por otro lado, para Kalieska Arroyo, presidenta de la Asociación Peruana de Medicina Estética y Cirugía Cosmética, el incremento de hombres ha aumentado un 30%. “En cuanto a procedimientos invasivos, los varones están optando por realizarse procedimientos como la rinoplastia, ginecomastia hasta lipoescultura”.

Ambos especialistas mencionan que en cuanto al rango de edades, existe un amplio crecimiento en pacientes jóvenes entre 25-35 años que comienzan a cuidarse la piel y buscan prevenir el envejecimiento.

Procedimientos más solicitados y rango de precios

Existen diversos procedimientos estéticos en el mercado que tienen mayor demanda en el mundo y así lo visualizamos en el ranking que realizó el International Society of Aesthetic Plastic Surgery, publicado en enero de 2023, donde podemos encontrar desde liposucción hasta la cirugía de párpados como los procedimientos invasivos más solicitados.

Para los especialistas, en lo que va del año, las cirugías con mayor demanda en el país son la liposucción, que tiene costo aproximado de US$ 4,000 a US$ 5,000, dependiendo de la tecnología utilizada en el procedimiento.

Le siguen aumento de senos, con un costo de entre US$ 3,000 a US$ 4,000; cirugía de párpados, cuyo rango de precio varía entre US$ 1,500 y US$ 2,000; y finalmente se encuentra la rinoplastia que tiene un costo aproximado de US$ 2,000.

Cabe precisar que a estos precios se agregarían los costos del post operatorio que serían al rededor de US$ 450 a US$ 600 dependiendo de las medicinas, masajes o fajas que necesite el paciente.

Por otro lado, el boom de los procedimientos no invasivos también tiene un fuerte crecimiento en el mundo. En el mismo ranking podemos observar que el bótox, ácido hialurónico y el peeling químico son procesos que, según los especialistas, tienen una alta demanda de pacientes en nuestro país tanto en hombres como mujeres.

“En el caso de la tóxina botulinica (bótox), se utiliza principalmente en el tercio superior de la cara para tratar arrugas dinámicas, que son las arrugas de expresión que aparecen cuando gesticulamos, se inyecta a través muscular con la función de paralizar el músculo. Este producto también se pueden utilizar en otras áreas, como en pacientes que tienen bruxismo, a nivel axilar, para pacientes que prefieran evitar el uso de desodorantes”, comentó Marrou.

“Mientras que, el ácido hialurónico va ayudar al paciente a rellenar y dar proyección a diferentes zonas de la cara, por ejemplo: dar proyección en mentón, levantamiento de pómulos, rinomodelación, aumento de labios, relleno de surcos y surcos nasogenianos” indicó Arroyo.

El costo del bótox es US$ 300 a US$ 400 por sesión y se realiza cada 6 meses; en cuanto al ácido hialurónico, el costo asciende entre US$ 350 a US$ 400 por jeringa, dependiendo de la cantidad que se necesite para determinada zona.

Riesgos y consideraciones en los procedimientos

Se debe tener en cuenta que existen determinados factores que pueden condicionar los resultados de un procedimiento estético y que todas las cirugías plásticas tienen un porcentaje de riesgo para los pacientes.

Kalieska Arroyo resaltó la importancia de tener un cirujano especializado, agrega que entre las operaciones que considera que hay un mayor riesgo es en la dermolipectomia, “una intervención que busca corregir problemas de piel y excesos de grasa de cualquier parte del cuerpo; o la cirugía de reducción de senos, ya que en este tipo de intervenciones el tiempo de recuperación es alto y se necesita por parte del paciente un óptimo estado de salud”, comentó.

“Para los procedimientos no quirúrgicos es importante considerar realizar un historial médico donde se descarte embarazo, problemas de coagulación y lactancia y así saber si un paciente es apto para inyectarse cualquier sustancia”, añadió.

Por otro lado, Walter Marrou indicó que las cirugías con más riesgo a tener un tipo de problema como infecciones, trombosis, entre otras son las que tienen mayor durabilidad. “Por ello, es importante que los médicos realicen un buen examen de preoperatorio, riesgo quirúrgico y definir si el paciente es apto para el procedimiento o si presenta algún tipo de problema como por ejemplo: la hemoglobina baja que en ese caso se debe esperar a que el paciente cambie ese indicador para entrar a sala de operaciones”, comentó Marrou.

“En caso de los procedimientos no invasivos, el paciente tiene que evaluar qué producto le colocarán, en el caso de bótox, en el Perú existen al rededor de 30 marcas y no todas son buenas, siempre le recomiendo a los pacientes a que utilicen productos avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés)”, culminó.

Recomendaciones

Antes de realizarte cualquier procedimiento estético debes tener en cuenta lo siguiente:

Conocer a tu médico, verificar que cuente con las licencias correspondientes, que pertenezca al Colegio Médico del Perú y que sea especialista en cirugía plástica. Tener una buena relación con tu médico. Encontrar un profesional que no solo esté capacitado y utilice correctas herramientas e insumos, sino también, debe brindar confianza y cordialidad. Hacerle todas tus consultas al médico sobre la cirugía y los riesgos, antes de la intervención y pedirle que te explique paso a paso el procedimiento. Revisar que la clínica donde se llevará acabo los procedimientos cuenten con las licencias respectivas, tengan el equipo y la tecnología adecuada.

