Luiz Bergamini, CEO de Unilever en Perú. ¿Cuál es su estrategia para este 2026? Foto: Antonio Melgarejo/GEC
Luiz Bergamini, CEO de Unilever en Perú. ¿Cuál es su estrategia para este 2026? Foto: Antonio Melgarejo/GEC
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Ani Lu Torres
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Unilever, uno de los gigantes globales de cuidado personal, belleza y alimentos, continúa reconfigurando su portafolio a nivel global. En 2025 separó su negocio de helados y, en lo que va del 2026, anunció la venta de su unidad de Home Care en Ecuador y Colombia a la peruana Alicorp. Además, según Bloomberg, evalúa la posible desinversión de su división de alimentos: su marca estrella, Hellmann’s, podría pasar a manos de McCormick & Co., aunque aún no hay una decisión cerrada. ¿Cómo impactan estos movimientos en su operación en Perú? Su CEO local, Luiz Bergamini, conversó con G de Gestión.

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