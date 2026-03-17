Los planes de la fintech peruana Kambista con un nuevo CEO al mando. (Foto: Composición G de Gestión)
Los planes de la fintech peruana Kambista con un nuevo CEO al mando. (Foto: Composición G de Gestión)
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Durante varios años, Kambista fue uno de los nombres inevitables cuando se hablaba de fintech en el Perú. La plataforma, fundada en 2016 y lanzada al mercado en enero de 2017, fue la primera casa de cambio online del país, en un momento en el que cambiar dólares por internet todavía generaba cierta desconfianza. Para el 2019, ya tenía planes de expandirse en la región, ¿lo logró? ¿qué nuevo desafío enfrenta?

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