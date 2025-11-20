La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para que las billeteras digitales del país (yape, plin, u otras) incorporen la opción de aceptar o rechazar transferencias antes de su abono efectivo con el objetivo de prevenir actos de extorsión u otras operaciones no consentidas.

La iniciativa legislativa establece que cada usuario puede decidir libremente si activa o no dicha funcionalidad para controlar la recepción de transferencias antes de que el dinero ingreso a su cuenta.

“La finalidad de la presente ley es proteger los derechos y la seguridad de los usuarios de billeteras digitales, otorgándoles la posibilidad de activar, de manera opcional, una función que permita brindar su consentimiento previo respecto a las transferencias que reciben”, precisa la propuesta normativa.

De igual manera, se indica, se busca fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza en los servicios de pago electrónico, reduciendo el riesgo de que las cuentas digitales sean utilizadas para operaciones no consentidas, extorsivas o fraudulentas.

De convertirse en ley, esta sería aplicable a todas las empresas proveedoras de servicios de billeteras digitales que operen en el territorio nacional y que se encuentren autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Así las empresas deberán incorporar en sus plataformas la función opcional que permita a los usuarios activar o desactivar la herramienta para aceptar o rechazar transferencias antes de su abono efectivo

Dicha funcionalidad deberá incluir, como mínimo, las siguientes características: