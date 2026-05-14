Estado de emergencia. (Foto: El Peruano)
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Redacción Gestión
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El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia declarado en la provincia de Pisco, del departamento de Ica, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante esta prórroga, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas,

Además, se mantendrá la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión, y libertad y seguridad personales.

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Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.

En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

Al término del estado la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) informará al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos de la medida. El informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.

La prórroga fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 070-2026-PCM, publicado en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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