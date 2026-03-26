La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. (Foto: Archivo GEC)
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Redacción Gestión
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y criminalidad con “mano dura”.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026,

“Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos se vienen con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias”, acotó.

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Por ello, indicó que su partido político es el más preparado para derrotar el crimen y que el Perú requiere “más diálogo, menos confrontación y más madurez política”

“Somos el único partido que tiene la fuerza La experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara, recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar”, añadió.

Noticia en desarrollo.

Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori. (Foto: Andina)

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