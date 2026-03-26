La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, apuntó a combatir la inseguridad ciudadana y criminalidad con “mano dura”.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, Fujimori planteó como misión central, en un eventual gobierno suyo, la recuperación del orden.

“Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos se vienen con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias”, acotó.

Por ello, indicó que su partido político es el más preparado para derrotar el crimen y que el Perú requiere “más diálogo, menos confrontación y más madurez política”

“Somos el único partido que tiene la fuerza La experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara, recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar”, añadió.

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