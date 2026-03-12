Jessica Navas Sánchez, candidata a diputada por Fuerza Popular en Ucayali en las Elecciones 2026, se presentó ante el Poder Judicial (PJ) tras ser declarada inicialmente reo contumaz por no asistir a la instalación del juicio oral por presunta malversación de fondos.

La candidata indicó que se presentó ante la justicia para “ponerse a derecho” y explicó que no pudo participar en la audiencia por problemas de conexión.

Navas agregó que su abogado se encontraba en ese momento enfermo y con el celular sin batería, lo que, según afirmó, impidió también su participación en la diligencia.

Tras su presencia en la Corte de Ucayali, dicha entidad dejó sin efecto la orden de detención y captura que pesaba en su contra.

Cabe precisar que este proceso se relaciona con el proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha – Ucayali”, ejecutado cuando Navas era funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

La Fiscalía sostiene que, durante la ejecución del proyecto, presuntamente se compraron bienes no previstos en el presupuesto financiado con recursos del Plan Copesco Nacional, generando un presunto perjuicio económico al Estado de 560 mil 827.

Por este caso, el Ministerio Público solicitó para la candidata 4 años y 8 meses de prisión, 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 9 mil soles por reparación civil.