Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada reo contumaz. Foto: Facebook Jessica Navas Sánchez
Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada reo contumaz. Foto: Facebook Jessica Navas Sánchez
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por no asistir a la instalación del juicio oral por presunta malversación de fondos.

La candidata indicó que se presentó ante la justicia para “ponerse a derecho” y explicó que no pudo participar en la audiencia por problemas de conexión.

, lo que, según afirmó, impidió también su participación en la diligencia.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Es ilegal hacer campaña política por WhatsApp?

Tras su presencia en la Corte de Ucayali, dicha entidad dejó sin efecto la orden de detención y captura que pesaba en su contra.

Cabe precisar que este proceso se relaciona con el proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha – Ucayali”, ejecutado cuando Navas era funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: el 13 de marzo vence plazo para resolver apelaciones por tachas a candidatos

, generando un presunto perjuicio económico al Estado de 560 mil 827.

Por este caso, el Ministerio Público solicitó para la candidata 4 años y 8 meses de prisión, 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 9 mil soles por reparación civil.

Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada reo contumaz. Foto: Facebook Jessica Navas Sánchez
Candidata a diputada de Fuerza Popular se presentó ante el PJ tras ser declarada reo contumaz. Foto: Facebook Jessica Navas Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Miralles dialoga con bancadas: en Acción Popular proponen negar confianza y Honor y Democracia evalúa
Expectativas de contratación en Perú suben a 37% para el segundo trimestre de 2026
PCM inicia ronda de diálogos con bancadas del Congreso: Arranca con Acción Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.