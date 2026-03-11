Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: GEC)
Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: GEC)
El 13 de marzo es la fecha límite para que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones de candidatos en el marco de las elecciones generales 2026, según el calendario electoral establecido por dicho organismo.

De acuerdo con el calendario electoral del JNE,

Previamente, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales de 36 organizaciones políticas, las cuales continúan el proceso electoral sujeto a las etapas de revisión previstas.

Asimismo, el calendario electoral establece que el 14 de marzo es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas de manera definitiva.

Como es de conocimiento, en los comicios del domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán el país durante el periodo 2026-2031.

En esta jornada electoral se votará por presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes ante el Parlamento Andino.

