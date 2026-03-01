JNE organizará 25 debates parlamentarios en todo el país. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
JNE organizará 25 debates parlamentarios en todo el país. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de candidatos a senadores y diputados rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Los debates se desarrollarán de forma descentralizada de la siguiente manera:

  • Del 9 al 11 de marzo en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Tacna y Ucayali
  • Del 10 al 12 en Lima Provincias y Moquegua; del 11 al 13 en Ica, Lambayeque y Loreto
  • Del 12 al 14 en Junín, Madre de Dios y Pasco
  • Del 13 al 15 en Arequipa; del 14 al 16 en La Libertad
  • Del 16 al 18 en Apurímac y Piura
  • Del 17 al 19 en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín
  • Del 18 al 20 en Áncash, Callao y Tumbes
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Ejecutivo transfiere más de S/702 millones a organismos electorales

En este esquema,

Los participantes se organizarán en 6 grupos: 5 grupos con seis organizaciones políticas y un sexto grupo con 7.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo funcionará el nuevo Congreso? Guía clave sobre la Cámara de Diputados y el Senado

En el bloque 1 participarán los candidatos a diputados, quienes tratarán los temas de Dimensión Social e Institucional.

El bloque 2 tendrá el mismo esquema, pero con candidatos a senadores, quienes abordarán el eje Económico Territorial-Ambiental.

LEA TAMBIÉN: JNE advierte falta de presupuesto para Elecciones 2026: pone en riesgo desarrollo de actividades

El JNE indicó que esta iniciativa se da en el cumplimiento con el compromiso del Pacto Ético Electoral, relacionado a la exposición pública de propuestas para fomentar el voto informado.

La iniciativa se da en el cumplimiento con el compromiso del Pacto Ético Electoral, relacionado a la exposición pública de propuestas para fomentar el voto informado. (Foto: GEC)
La iniciativa se da en el cumplimiento con el compromiso del Pacto Ético Electoral, relacionado a la exposición pública de propuestas para fomentar el voto informado. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Designan a Dalia Suárez Salazar como secretaria general de la PCM
Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias
Inversión pública otra vez en caída: ministerios y distritos con los peores resultados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.