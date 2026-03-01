El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevará a cabo del 9 al 20 de marzo 25 debates de agenda parlamentaria en todas las regiones del país, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de candidatos a senadores y diputados rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Los debates se desarrollarán de forma descentralizada de la siguiente manera:

Del 9 al 11 de marzo en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Tacna y Ucayali

Del 10 al 12 en Lima Provincias y Moquegua; del 11 al 13 en Ica, Lambayeque y Loreto

Del 12 al 14 en Junín, Madre de Dios y Pasco

Del 13 al 15 en Arequipa; del 14 al 16 en La Libertad

Del 16 al 18 en Apurímac y Piura

Del 17 al 19 en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín

Del 18 al 20 en Áncash, Callao y Tumbes

En este esquema, las 37 organizaciones políticas deberán presentar una dupla formada por un candidato al Senado y otra a la Cámara de Diputados, integrada obligatoriamente por un hombre y una mujer.

Los participantes se organizarán en 6 grupos: 5 grupos con seis organizaciones políticas y un sexto grupo con 7.

En el bloque 1 participarán los candidatos a diputados, quienes tratarán los temas de Dimensión Social e Institucional. Cada uno tendrá dos minutos para exponer y luego los demás contarán con 30 segundos para preguntas o comentarios, repitiendo la dinámica hasta completar unos 42 minutos y 30 segundos.

El bloque 2 tendrá el mismo esquema, pero con candidatos a senadores, quienes abordarán el eje Económico Territorial-Ambiental.

El JNE indicó que esta iniciativa se da en el cumplimiento con el compromiso del Pacto Ético Electoral, relacionado a la exposición pública de propuestas para fomentar el voto informado.