El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la convocatoria de Raúl Espíritu Cavero para que asuma funciones como congresista de la República, en reemplazo de la legisladora Lucinda Vásquez Vela, quien falleció el pasado 21 de febrero.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 0384-2026-JNE, publicada este jueves en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. En el documento, el organismo electoral deja sin efecto la credencial de la exparlamentaria, quien integraba la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

Según la resolución, el proceso se inició el lunes 23 de febrero, luego de que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicara la declaratoria de vacancia del escaño y solicitara la convocatoria del accesitario correspondiente, conforme al artículo 25 del Reglamento del Parlamento.

Espíritu Cavero asumirá el cargo para completar el periodo legislativo 2021-2026. Su designación responde a que obtuvo la segunda mayor votación preferencial por el partido Perú Libre en la región San Martín durante las elecciones generales del 2021.

“El Jurado Nacional de Elecciones convoca a don Raúl Espíritu Cavero […] para que asuma el cargo de congresista de la República”, señala la resolución, que también dispone la entrega de la credencial respectiva.

El nuevo parlamentario deberá esperar el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria, previsto para el 1 de marzo, para prestar juramento. Ello se debe a que actualmente el Congreso se encuentra en semana de representación, periodo en el que no se realizan sesiones del pleno ni de comisiones.

Esta etapa, que se desarrolla del 23 al 27 de febrero, permite a los legisladores trasladarse a sus circunscripciones para recoger demandas ciudadanas, fiscalizar a autoridades y atender denuncias, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso.