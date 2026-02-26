Espíritu Cavero asumirá el cargo para completar el periodo legislativo 2021-2026.
Espíritu Cavero asumirá el cargo para completar el periodo legislativo 2021-2026.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El dispuso la convocatoria de Raúl Espíritu Cavero para que asuma funciones como congresista de la República, en reemplazo de la legisladora , quien falleció el pasado 21 de febrero.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 0384-2026-JNE, publicada este jueves en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. En el documento, el organismo electoral deja sin efecto la credencial de la exparlamentaria, quien integraba la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

LEA TAMBIÉN: Bicameralidad: así funcionará el nuevo Congreso y esto implica el regreso del Senado

Según la resolución, el proceso se inició el lunes 23 de febrero, luego de que el presidente encargado del Congreso, , comunicara la declaratoria de vacancia del escaño y solicitara la convocatoria del accesitario correspondiente, conforme al artículo 25 del Reglamento del Parlamento.

Espíritu Cavero asumirá el cargo para completar el periodo legislativo 2021-2026. Su designación responde a que obtuvo la segunda mayor votación preferencial por el partido Perú Libre en la región San Martín durante las elecciones generales del 2021.

“El Jurado Nacional de Elecciones convoca a don Raúl Espíritu Cavero […] para que asuma el cargo de congresista de la República”, señala la resolución, que también dispone la entrega de la credencial respectiva.

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi: “Esperamos que el gabinete se presente lo más pronto posible al Congreso”

El deberá esperar el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria, previsto para el 1 de marzo, para prestar juramento. Ello se debe a que actualmente el Congreso se encuentra en semana de representación, periodo en el que no se realizan sesiones del pleno ni de comisiones.

Esta etapa, que se desarrolla del 23 al 27 de febrero, permite a los legisladores trasladarse a sus circunscripciones para recoger demandas ciudadanas, fiscalizar a autoridades y atender denuncias, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Rospigliosi: “Esperamos que el gabinete se presente lo más pronto posible al Congreso”
Trump prepara contraataque en discurso ante el Congreso tras revés judicial por aranceles
Pagar menos impuestos y otros “ajustes” tributarios: la agenda de la comisión clave del Congreso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.