Según una revisión que hizo Gestión, son 318 los proyectos, nacidos en esta comisión, que registran un grado de avance relevante (dictamen aprobado, ya en agenda del pleno o esperan una segunda votación favorable). ¿Qué prioriza la agenda de este grupo de trabajo congresal?

Reiterado interés tributario

A pesar de las innumerables alertas del Consejo Fiscal (CF) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en tiempos recientes, el Congreso, avalado por su Comisión de Economía, podría aprobar nuevas exoneraciones y otros “ajustes” tributarios en la última legislatura de este quinquenio.

Hay 43 proyectos de este grupo de trabajo legislativo que ya figuran en agenda del pleno. Uno de ellos, del congresista Wilson Soto, busca crear “ZofraHuancavelica”, la zona franca de esta región del país.

Dos más ya tienen un dictamen favorable de la comisión: Loreto y Oxampampa tendrían zonas francas si el pleno las aprueba. A espera de ser agendadas también están potenciales nuevas exoneraciones tributarias.

La congresista Maricruz Zeta busca que la importación de embriones de especies animales ganaderas no pague IGV. De este mismo tributo estaría liberado el “Parque del Cacao”, la propuesta del congresista Ilich López para elevar la productividad de Junín.

Otro proyecto de López, que fue presidente de la comisión de Economía en periodos pasados, también “esconde” un beneficio tributario. Con la creación del programa “Crecer Formales” se obligaría al MEF a establecer “descuentos parciales” o deducciones en impuestos, sin precisar cuáles, a las mypes que demuestren tener un buen récord de pago tributario.

Aparte, 11 proyectos de ley se acumularon en un solo dictamen, que ya está en agenda del pleno, con el mismo objetivo: que el Callao reciba un mayor porcentaje de renta de Aduanas.

Pero la propuesta no se queda allí. Como ha contado Gestión, otros puertos como Paita, Paracas o Salaverry, e incluso recientemente Chancay, han constituido un fondo social a partir de lo recaudado por renta de Aduanas. Para todos ellos, la propuesta plantea elevar la tasa a “no menos del 10%” de lo recaudado para el resto de localidades del Perú que ya gozan de este beneficio.

Al respecto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), recordó que el MEF ha calculado que, las exoneraciones, beneficios y otras liberaciones tributarias ya vigentes equivalen hoy al 2% del PBI del país.

“Para justificar nuevas [exoneraciones y beneficios tributarios] se aluden contextos que no son los adecuados. Se menciona que en 2023 hubo contracción económica, cuando ya no estamos en esa realidad. Tampoco tenemos un análisis posterior de su impacto. Eso brilla por su ausencia”, cuestionó.

A Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), le preocupa el poco interés de los congresistas por clarificar los motivos para justificar estos nuevos beneficios impositivos.

“No hay análisis costo-beneficio. Uno los revisa y no se proyecta el impacto sobre las cuenta fiscales. Pueden sonar a proyectos interesantes, pero el legislador debe hacer el trabajo técnico, sobre todo si van a insistir en modificar los ingresos del Estado”, criticó.

“Incentivos” para poblaciones vulnerables

Otros proyectos que la comisión ha impulsado y que podrían ser ley en esta legislatura están centrados en dar facilidades a grupos vulnerables o que requieren mayor atención del Estado.

Por ejemplo, el congresista Jaime Quito planteó que las personas con discapacidad severa accedan a un beneficio de una deducción de 50 UIT (S/ 275,000) de la base imponible para el impuesto predial. Le falta una sola votación en el pleno para ser norma.

En un mismo dictamen, que ya está en agenda del pleno, se incluyeron 6 proyectos de ley que buscan dar facilidades a personas con enfermedades raras.

Para ello se crearía la Sociedad Gestora de Recursos para Procedimientos, Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en Salud que, entre otras cosas, financiaría los costos de tratamientos con fondos que la entidad obtendría del “1% del IGV anual” y otras 6 fuentes de ingresos.

El mismo principio tiene la propuesta de María Córdova. La congresista busca que se le dé un puntaje adicional a postores que, en licitaciones públicas, demuestren, vía un registro, contar con “al menos 10%” de mujeres víctimas de violencia en sus planillas. Ya cuenta con un dictamen favorable.

Para Sícoli esta clase de iniciativas son problemáticas porque no se explica bien, en algunos casos, cómo el beneficio tributario ayudaría efectivamente a la población vulnerable.

Valencia sumó que, en casos como el proyecto de la congresista Córdova, no se entiende cómo el puntaje adicional en una licitación ayudaría a mujeres víctimas de violencia.

“Tiene una buena intención, pero no creo que ayude mucho [...] Creería que el sistema de contrataciones debe regirse por asuntos propios del funcionamiento empresarial y la nueva ley que lo rige ya crea un sistema de puntajes para calificar postores”, recordó.

Bicameralidad demandaría nuevo “enfoque”

En la lista de proyectos figuran también dos que fueron observados inicialmente por el Poder Ejecutivo.

El primero busca elevar de S/ 893 a S/ 3,300 la pensión de maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, a partir de un dictamen que agrupó 11 propuestas similares; y el otro desactivar el ISC a las apuestas deportivas online y reducir en 95% la carga tributaria a las plataformas nacionales, a pedido de la congresista Lady Camones.

Ahora, el Congreso podría aprobarlos por insistencia, a pesar de las advertencias por su impacto fiscal. De cara al nuevo Legislativo bicameral, tanto Sícoli como Valencia coincidieron en que se trata de una oportunidad para cortar un quinquenio donde este poder del Estado se dedicó a incrementar el gasto público.

“Es un momento para redefinir sus competencias y evitar que sigan teniendo iniciativa de gasto. Falta esa regla de oro, como sí la tiene el BCRP por ejemplo: está claro que no pueden financiar al gobierno de turno”, comentó Sícoli.

Valencia también cree que es una gran oportunidad para reorientar el enfoque legislativo del Congreso en materia económica. En ese sentido, esperó que la conformación del Senado permita esa discusión.

“Su diseño podría darnos a entender que iremos hacia un Congreso más reflexivo, pero hay que ser cautos. Dependerá de cuántos partidos lo conformen. Si es fragmentado otra vez, este tipo de normas seguirán en agenda”, analizó.