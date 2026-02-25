El nuevo Congreso bicameral representa un momento para redefinir las competencias del Legislativo: ¿debe o no tener iniciativa de gasto? Fotocomposición: Perplexity, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El nuevo Congreso bicameral representa un momento para redefinir las competencias del Legislativo: ¿debe o no tener iniciativa de gasto? Fotocomposición: Perplexity, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En marzo vuelven las sesiones del Pleno del Congreso de la República del Perú y una de las comisiones que aguarda ese momento es, sin duda, la de Economía. Un importante grupo de su trabajo parlamentario podría hacerse ley en esta última legislatura del periodo 2021-2026.

TE PUEDE INTERESAR

MEF y Produce dialogan sobre nueva Ley de Industrias: ¿habrá exoneraciones tributarias?
MEF propone optimizar exoneraciones, ¿por dónde debería empezar? Esto dijo Julio Velarde
MEF pone en la mira las exoneraciones para el próximo Gobierno: este es el plan

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.