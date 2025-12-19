El presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que la postura institucional de la entidad se inclina hacia la equidad en el sistema tributario. (Foto: Hugo Pérez)
El presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que la postura institucional de la entidad se inclina hacia la equidad en el sistema tributario. (Foto: Hugo Pérez)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

, pero ¿qué medidas se podría recortar?

Al ser consultado en la presentación del reciente Reporte de Inflación, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), , señaló que la postura institucional de la entidad se inclina hacia la equidad en el sistema tributario.

La mayor parte de economistas serios creen que el principio base es que la cancha sea uniforme, que todos tengan el mismo tratamiento tributario. Lo que les estoy diciendo es el IGV sea uniforme, el Impuesto a la Renta sea uniforme. Se puede justificar algunos casos (de exoneración) pero ese es el principio básico”, comentó a Gestión.

Sin embargo, Velarde aclaró que, por respeto a las competencias institucionales, no le corresponde intervenir en los detalles técnicos de la política fiscal que maneja el Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Julio Velarde sobre incertidumbre por su sucesor en el BCRP: “No creo que haya que preocuparse mucho”

Más allá de la discusión técnica sobre los impuestos, el presidente de la entidad monetaria resaltó la importancia de la responsabilidad fiscal para el crecimiento del país. Lo importante a la larga, indicó, es que haya una conciencia de la responsabilidad fiscal entre los políticos.

Sin la fortaleza macroeconómica, la incertidumbre política hubiera tenido un costo alto para la economía y ese costo se traduce en calidad de vida de las personas mayor o menor crecimiento, es un factor indispensable”, sostuvo.

Cabe mencionar que las proyecciones del BCRP apuntan que el déficit fiscal de este año se cerraría en 2.2% y en 1.9% durante el 2026.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

MEF y su acuerdo fiscal: los 3 grandes temas que se ponen sobre la mesa
MEF aprobó nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2026
MEF prevé recaudar más de S/ 360 millones adicionales tras delegación de facultades tributarias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.