Como parte del acuerdo fiscal entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y diversas autoridades para discutir la sostenibilidad fiscal se plantea evaluar una optimización de exoneraciones tributarias, pero ¿qué medidas se podría recortar?

Al ser consultado en la presentación del reciente Reporte de Inflación, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que la postura institucional de la entidad se inclina hacia la equidad en el sistema tributario.

“La mayor parte de economistas serios creen que el principio base es que la cancha sea uniforme, que todos tengan el mismo tratamiento tributario. Lo que les estoy diciendo es el IGV sea uniforme, el Impuesto a la Renta sea uniforme. Se puede justificar algunos casos (de exoneración) pero ese es el principio básico ”, comentó a Gestión.

Sin embargo, Velarde aclaró que, por respeto a las competencias institucionales, no le corresponde intervenir en los detalles técnicos de la política fiscal que maneja el Ejecutivo.

Más allá de la discusión técnica sobre los impuestos, el presidente de la entidad monetaria resaltó la importancia de la responsabilidad fiscal para el crecimiento del país. Lo importante a la larga, indicó, es que haya una conciencia de la responsabilidad fiscal entre los políticos.

“Sin la fortaleza macroeconómica, la incertidumbre política hubiera tenido un costo alto para la economía y ese costo se traduce en calidad de vida de las personas mayor o menor crecimiento, es un factor indispensable”, sostuvo.

Cabe mencionar que las proyecciones del BCRP apuntan que el déficit fiscal de este año se cerraría en 2.2% y en 1.9% durante el 2026.

