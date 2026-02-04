Gestión revisó todos esos proyectos, sumando 4 más que ya están en agenda del Pleno o están pendientes de obtener una segunda votación favorable en este nivel, para conocer cuáles son los intereses principales de Codeco en lo que serán sus últimos meses como parte de un Congreso unicameral. Aquí un resumen de lo más interesante en los archivos de esta comisión, clave para proteger los derechos de los consumidores.

Prohibir, transparentar y permitir en varios sectores

No existe, de acuerdo a los documentos de Codeco, un sector predominante que concentre el interés de la comisión para este periodo legislativo. Pero sí hay propuestas diferenciadas para varios rubros económicos y que responden a la coyuntura de turno.

Hay hasta 6 proyectos de ley, todos recaídos en un mismo dictamen, que buscan prohibir el uso de la eritrosina (colorante rojo n.º 3) desde 2027 para producir alimentos y en 2028 para fármacos. Estas propuestas aparecieron en respuesta al pronunciamiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que prohibió el uso de este colorante desde el 15 de enero del 2025.

Los conciertos, como ya se ha informado antes, también siguen en el radar de Codeco. 3 proyectos, ya con dictamen favorable, proponen que se permita el ingreso de agua y “alimentos para consumo personal” en esta clase de eventos. Pero también hay otros que buscan establecer sanciones o compensaciones.

Como ya ha pasado antes, el sector aeroportuario sigue motivando proyectos desde este grupo de trabajo. Por ejemplo, tras la exigencia de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), que se discutió y entró en vigencia a finales del 2025, el congresista Wilson Soto propuso eliminarlo para pasajeros nacionales, pero este proyecto ha mutado desde entonces.

Como ya ha ocurrido en periodos legislativos pasados, nuevamente Codeco tiene en su radar a los pasajes áereos. Foto: Istock.

Ahora, el dictamen aprobado busca, más bien, reforzar el rol supervisor de Ositran en asuntos tarifarios que competan a concesiones como la del AIJCH. El objetivo es evitar “sorpresas” para los usuarios, como pasó con la TUUA. Pero hay más en materia aeroportuaria.

Dos proyectos de ley, cuyo dictamen conjunto ya fue aprobado en Codeco, establecen mecanismos de compensación en vuelos aéreos por overbooking y reprogramaciones. Según la propuesta, aparte del costo del pasaje, se daría a los pasajeros una compensación adicional del 200% del precio original, más los gastos ordinarios de alojamiento y otros hasta poder abordar el próximo viaje.

José Gonzáles Cucho, socio en Diez Canseco Abogados, consideró que esta clase de proyectos son populistas y carecen de un análisis costo-beneficio. “Muchos no responden a un problema como tal, son hechos anecdóticos. Codeco tiene una mala práctica recurrente: repetir proyectos que no llegan al final (aprobarse como leyes, lo que explica su alta cantidad de dictámenes aprobados (53)”, explicó.

Foco en los servicios digitales y publicidad engañosa

En Codeco también hay una fijación porque los usuarios tengan herramientas de protección al usar servicios digitales. La única iniciativa de esta comisión que está en agenda del pleno apunta a ello.

La propuesta del congresista Elvis Vergara busca regular específicamente el uso de plataformas de intermediación digital para transporte de personas, que alcanzaría a servicios como Uber. De ser ley, se crearía un registro oficial de estos espacios, habrían requisitos de información mínima en sus páginas web y se establece un régimen sancionador a cargo del MTC.

Por otro lado, 3 congresistas propusieron regular la venta de bebidas alcohólicas a través de plataformas de delivery, como Rappi. Las propuestas, que ya tienen un dictamen favorable, establece que las municipalidades donde se distribuyan las bebidas deberán autorizar su comercialización en plataformas virtuales, entre otros puntos vinculados al rotulado.

Este tipo de iniciativas, a criterio de Alex Sosa, socio del Estudio Muñiz, no eran necesarios, ya que el Indecopi ya tiene herramientas que han mostrado eficacia para supervisar espacios digitales.

Hay más de un proyecto que busca darle un mayor campo de acción al Indecopi, como volverlo organismo constitucionalmente autónomo. Foto: Indecopi.

“Uno, por ejemplo, busca crear la figura del consumidor digital, pero es innecesario: el Código de Defensa del Consumidor ya habla de consumidor final y esa figura alcanza a lo digital. Aparte, el 90% de los casos sancionados por Indecopi sobre cláusulas abusivas en 2025 se enfocaron en términos y condiciones de páginas web”, aseguró.

Otros proyectos llamativos buscan obligar a las empresas de telecomunicaciones a informar de la reducción de sus tarifas, obligar a proveedores a publicar los precios por unidad de sus productos, y los que buscan “enfrentar” la publicidad engañosa de productos que dicen estar elaborados con frutas.

Sobre estos últimos, que son 3 proyectos cuyo dictamen conjunto ya fue aprobado en Codeco, se busca prohibir que productos se promocionen como jugos naturales y usen imágenes alusivas a frutas en su publicidad si su elaboración no se ajusta al Codex Alimentarius, guía respaldada por la FAO, sobre zumos.

“Nuevamente, en el caso de las frutas en los empaques, hay potencial sobrerregulación. Ya tenemos una ley de represión de la competencia desleal que sanciona publicidad engañosa. Se promulgó en 2008″, criticó Sosa.

Alterar la composición y alcance de Indecopi en agenda

En Codeco también han avanzado proyectos que se centran en la estructura de Indecopi. Hay dos iniciativas con dictamen favorable que buscan elevar la escala remunerativa de la entidad, pero también otros que buscan incorporar ministerios dentro de la composición del Consejo Nacional de Protección al Consumidor.

Los más destacados tal vez, por tener ya una votación favorable en el pleno, son tres iniciativas que plantean reformar la Constitución para que Indecopi sea un organismo autónomo. Propuesta que parece positiva para los expertos consultados.

“Sería valioso porque Indecopi es el garante de la economía social de mercado. Para proteger al consumidor analiza intelectualidad, libre competencia y desleal, concursal, control de concentraciones. Hace sentido que tenga esa independencia por su influencia en la actividad económica”, resaltó Gonzáles.

Sosa agregó que los otros proyectos señalados podrían complementar la reforma constitucional. “Hoy en día los sueldos en Indecopi no pueden competir con los del sector privado. Es un riesgo: el funcionario podría ser menos exhaustivo en procedimientos porque ve oportunidades laborales potenciales en sus casos”, estimó.