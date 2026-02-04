En Codeco también hay más de una propuesta que buscan cambiar a nivel administrativo la labor del Indecopi. Foto: Indecopi.
En Codeco también hay más de una propuesta que buscan cambiar a nivel administrativo la labor del Indecopi. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En marzo volverá a sesionar el pleno del Congreso de la República del Perú. Y hay un grupo de trabajo que tiene ya bastantes proyectos que podrían discutirse en esta máxima instancia. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), que encabeza la congresista de Perú Libre Katy Ugarte, tiene 53 dictámenes ya aprobados que podrían volverse ley antes que culmine el Legislativo, tras las elecciones generales del país este 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi retira del mercado polvo para suspensión inyectable: Los detalles
Indecopi alerta retiro de fórmulas infantiles Alula Gold por posible riesgo a la salud
Indecopi investigará a L1Max por no transmitir el Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 responde

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.