La eritrosina es utilizada en alimentos, bebidas y medicamentos para proporcionar un color rojo brillante a productos como dulces, pasteles, muffins, galletas, postres helados, glaseados y algunas medicinas.
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La eritrosina, también conocida como colorante rojo N° 3, tendría los años contados en el Perú. El Congreso de la República aprobaría una ley que replica una medida similar a la tomada en Estados Unidos.

