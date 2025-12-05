El Congreso continúa modificando la Constitución. En esta ocasión, pretende otorgar rango de organismo constitucional autónomo al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El miércoles último, el pleno aprobó la reconsideración de dicha reforma constitucional, que había sido rechazada por la mayoría de legisladores el pasado 20 de noviembre. La resucitada iniciativa volverá a ser debatida y sometida a votación. El artículo de la Carta Magna que se busca ampliar es el 65, que establece que “el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios”. Si la mayoría no cambia de opinión nuevamente, se agregará la lista de funciones del Indecopi.

La Constitución otorga autonomía al BCR, la SBS y la Contraloría, lo que los protege de intromisiones de otras instituciones del Estado, aunque no gozan de mucha simpatía entre los legisladores. En los dos recientes periodos parlamentarios (2016-2021 y 2021-2026), los congresistas no han tomado en cuenta las opiniones técnicas del BCR y la SBS cuando se han “debatido” proyectos de ley que atentan contra el equilibrio fiscal. El nuevo estatus que podría tener el Indecopi significaría el archivamiento de un intento de intromisión: el proyecto de ley que pretende crear la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

Cabría preguntarse si la autonomía constitucional, si se la otorgan, tendrá como efecto la agilización de los diversos procesos que el Indecopi administra, como por ejemplo los de denuncias por vulneración de derechos del consumidor, los referidos a prácticas desleales de comercio exterior (como dumping o subsidios), los de barreras de entrada al mercado o los que hacen seguimiento a quejas y reclamos presentados en libros de reclamación (para negocios formales, pues los informales actúan sin enfrentar consecuencias).

En el caso de la sanción, en primera instancia administrativa, a 15 empresas del rubro farmacéutico (más de S/ 539 millones), por concertar sus ofertas en licitaciones públicas, se trata de faltas incurridas entre el 2006 y el 2020, pero el proceso recién se inició en julio del año pasado. Otro caso, que demoró dos años, fue la sanción al colegio Roosevelt (S/ 141,433). El Indecopi determinó que dicho centro de estudios puso a disposición de sus alumnos textos con contenido considerado “inadecuado”. Entre ellos, figura un libro de 1999 que fue adaptado para una película del 2012, que fue un éxito entre adolescentes del mundo desarrollado (“The Perks of Being a Wallflower”).