A través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, el Indecopi inició una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa a la empresa 1190 Sports (L1Max) por no transmitir el cotejo entre Alianza Lima y Sport Huancayo.

Cabe acotar que la Liga 1 2026 comenzó este viernes 30 de enero con el partido entre íntimos y huancaínos. En los días previos, tanto L1Max como Movistar, anunciaron que iban a televizar el encuentro.

Sin embargo, a pocos minutos de la hora pactada (12:00 pm), se supo que no iban a ingresar las cámaras de L1Max al IPD Huancayo por una medida de protesta de dicha institución.

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no se televisó porque la matriz de L1Max no ha cumplido con pagar lo correspondiente al ‘Rojo Matador’.

Duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fue transmitido por L1 MAX, a pesar de los anuncios en días previos. Foto: difusión GEC

“Se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa vigente”, señaló el Indecopi.

De esa manera, señalaron que la multa por publicidad engañosa puede ser sancionada hasta con 700 UIT (S/ 3.8 millones).

1190 responde: ¿sucederá lo mismo en otros partidos?

La empresa 1190 Sports emitió un comunicado en el que aseguró que este viernes logró culminar el proceso de diálogo “de manera altamente positiva”, con lo que se cerraron los acuerdos: compromisos y esquemas de pagos pendientes a favor de la FPF, así como de los clubes participantes en la Liga 1.

“Nos encontramos en vías de suscripción de las adendas respectivas para honrar los compromisos asumidos” , añadió la matriz de L1Max.

En esa línea, señaló 1190 Sports: “Confirmamos que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga 1 serán transmitidos exclusivamente a través de L1Max”.