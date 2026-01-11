¿Hay especial atención en los incentivos tributarios que podrían marcar el futuro del sector? Esto dijo el titular de la cartera.

El objetivo de la nueva Ley de Industria

El eje de la nueva Ley de Industrias es corregir una de las principales fallas históricas en el desarrollo del rubro: la ausencia de estructuras y servicios elementales.

“Estamos trabajando, básicamente, en aspectos de territorialidad. Cómo el Estado puede hacer inversión pública para poder habilitar espacios de desarrollo industrial, por ejemplo, con carreteras o instalaciones eléctricas, agua y saneamiento. Es un poco lo que se viene haciendo con el Parque Industrial de Ancón: que el Estado, alrededor de este, tiene ya todo un conjunto de proyectos de inversión, como hacer intercambios viales e instalar una planta desaladora en Ancón para dotar de agua a toda esa zona. Va en esa línea el proyecto”, sostuvo Quispe.

Resaltó, tras ello, la complementariedad de lo público-privado: “ Hay que tener en cuenta que la inversión privada es la que moviliza y hace realidad los proyectos productivos. Entonces, lo que nos queda desde el Estado es crear un marco normativo para que pueda fluir la inversión” .

Al articular infraestructura pública y atracción privada, un factor que queda en lista es el de la adecuación de los instrumentos ambientales. Al respecto, el titular mencionó lo siguiente:

“Aquí en el ministerio, en el tema de aprobación de instrumentos ambientales, también hemos realizado, el año pasado, un conjunto de modificaciones a fin de hacerlos más predictibles, más sencillos. [...] Hemos hecho modificaciones al reglamento, hemos sacado más de 51 términos de referencia, tanto en industria y comercio interno”.

Dado el contexto, desde Produce sostienen que el volumen de proyectos aprobados en los últimos meses del 2025 crea una ventana de oportunidad para que la Ley de Industrias acompañe la expansión del sector: “En el 2026 avizoramos una fuerte inversión privada en el sector de industria y comercio interno”, expresó Quispe.

¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Proyecto Parque Industrial de Ancón? (Foto: Produce)

¿Exoneraciones tributarias a la vista?

Acerca del “capítulo” de exoneraciones tributarias —aunque ya el sector cuenta con algunos beneficios en la materia—, las decisiones se encuentran en fase de discusión, informó el ministro.

“Eso es algo pendiente que el equipo técnico está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , sabemos que ese es un tema que tenemos que coordinar bastante con dicha cartera: debemos tener equilibrio. Cualquier exoneración o cualquier beneficio debe ser para nuevas instalaciones, para no afectar la caja fiscal” .

Y reiteró: “Entonces, bajo esa línea, el equipo técnico viene reuniéndose todavía con el MEF para poder determinar el alcance y la magnitud de algunas medidas tributarias que pudiera contener el proyecto”.

Asimismo, adelantó que, tras mantener un diálogo preliminar, el Congreso muestra bienvenida para avanzar con la nueva Ley de Industrias. Por ahora, el Ejecutivo afina el texto oficial con la meta de iniciar una ronda formal de conversaciones y evaluar la viabilidad.

¿Manufacturas emergentes?

De cara al 2026, algunos sectores industriales se perfilan como novedades, identificó Quispe.

“Desde el ministerio seguimos impulsando la industria naval. Este año se están invirtiendo en un buque científico, el Haydee Santander, más de 112 millones”

Brindó, en esa línea, algunas precisiones: “Es un buque que va a estar al servicio de Imarpe para hacer toda la investigación del mar y continuar con la pesca sostenible. [...]. Creemos que es bastante importante porque alrededor de la industria naval nosotros avizoramos que va a surgir también la industria de metalmecánica avanzada o la industria técnica avanzada, que son las empresas que se dedican a hacer partes y piezas bastante complejas para buques o aviones. Ya hay uno en el Perú, pero esperamos que este ecosistema siga creciendo”.

Además, hay una expansión de sectores antes periféricos, pero que ahora podrían registrar protagonismo en el marco del Parque Industrial de Ancón:

“Ahí se prevé una inversión para el próximo año de más o menos US$ 1,200 millones. La expectativa es atraer nuevas industrias que hoy no existen en el país o son incipientes, desde el ensamblaje de vehículos a gran escala hasta las partes electrónicas, que es lo que buscamos atraer. Entonces, el desarrollador justamente va a hacer esa búsqueda de las grandes empresas anclas que se puedan instalar en la zona para encadenar también con micro y pequeñas empresas”.

¿Qué se sabe sobre la industria naval en Perú? (Foto: Andina)

Medidas paralelas

La nueva Ley de Industrias y la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEEP) avanzan como dos piezas de una misma estrategia de desarrollo productivo.

“Hay que consensuarla [la nueva ley] con diferentes ministerios y sus las competencias y, definitivamente, va a tener también una concurrencia con la ley de Zonas Económicas Especiales Privadas, porque consideramos que en una ZEEP puede coexistir una zona industrial. Ya se prepublicó el reglamento de las ZEEP. Todo este conjunto de normas apunta a poder tener un mejor desarrollo industrial y productivo del país”, determinó el representante de Produce.

A la par, hay más acciones que fortalecen la mejora del sector, como, según enumeró Quispe, certificaciones, innovación y adopción de tecnología.

Mencionó, así, el peso que tienen los cofinanciamientos de proyectos innovadores: “Ya hemos asegurado un presupuesto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 100 millones para los próximos años, que se va a ejecutar a partir de julio con el nuevo Gobierno. Y estamos modificando y ajustando un nuevo ProInnóvate para que pueda operar este nuevo préstamo y tenga mayor impacto en las micro y pequeñas empresas en especial”.

“Vamos a dejar cuatro centros de innovación inaugurados durante este semestre, que van a estar al servicio de las mypes, en especial, de regiones”, concluyó.