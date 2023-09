Entre ellos se encuentra la minería, la pesca y la agroindustria. Estos últimos, rubros económicos que han sido golpeados fuertemente en los últimos meses y están expuestos frente al fenómeno de El Niño.

El proyecto, de 130 páginas, ya se encuentra en mesa de partes del Congreso. El autor es José Jerí, congresista de Somos Perú. La propuesta incluye incentivos tributarios, además de instalar clusters empresariales para los ocho sectores considerados. Aquí los detalles.

Alcances

La propuesta normativa incluye un extenso paquete de medidas para cada uno de los sectores estratégicos considerados. Además de lo ya mencionados, están considerados textil y confecciones; industria naval; energías renovables y electromovilidad; TIC y contenidos digitales; forestal y proveedores a la minería.

Sobre este último bloque, Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI, explicó a Gestión que la idea es que la industria metal mecánica que rodea a la minería pueda encadenarse a la industria primaria.

“Por ejemplo, si la industria primaria de cobre quiere desarrollar productos con valor agregado y generar beneficios en ese sentido. Ya hay un camino recorrido, pero que se puede impulsar aún más. Perú ya exporta, maquinaría pesada minera hacia otros países como Australia”, detalla.

Para ello, el proyecto de ley tiene un fuerte bloque de impulsos tributarios, modificaciones de instituciones públicas y creaciones de nuevos organismos o instancias productivas.

En el primer frente se propone que las personas jurídicas que reinviertan sus utilidades en actividades de los ocho sectores estratégicos puedan descontar hasta el 70% de la tasa del Impuesto a la Renta (IR). Para acceder al beneficio, deberán sustentar la inyección económica.

Además, también se plantean exoneraciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) a importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas con fines de uso productivo y un régimen especial de depreciación de maquinaría y equipo para empresas dentro del régimen general del IR o el Mype Tributario.

Cambios

Una modificación bastante importante es que el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) pasaría a llamarse “Autoridad para el Desarrollo Industrial Perú Produce” . Con su nuevo rostro, absorberá seis programas del Ministerio de Producción (Produce), entre los que está ProInnóvate y Compras a Myperú.

Según Salazar Nishi el rol del nuevo ITP será clave en la industrialización peruana a futuro. “La idea es centralizar la estrategia operativa del Estado. Cuando se habla de pymes, más de un ministerio interviene. El objetivo es integrar esas acciones”, resalta.

“Perú Produce” sería clave también para instaurar clusteres sectoriales en todo el país, a partir del trabajo que el ITP ya hace con los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

“Ya existen casi de forma natural gracias a las CITE, como confecciones en Huancayo o fibra de alpaca en Cusco, pero debemos oficializarlo convocando inversiones a partir del esfuerzo que ya hacen”, explica Salazar Nishi.

Además, se recoge en el proyecto de ley la creación del llamado Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) que, según el presidente de la SNI, servirá de garantía para el impulso de los ocho sectores estratégicos.

“Desarrollar una industria toma más de 6 años. En Perú no hay condiciones de financiamiento de largo plazo. Con suerte encuentras una a 36 meses, por eso proponemos el fondo”, destaca.

La meta para la SNI es tener resultados hacia el 2050. En concreto, esperan que Perú reduzca su pobreza al 10% para dicho año a partir del desarrollo industrial.

Debate

Por su alcance, la propuesta de ley de industria recaerá en más de una comisión congresal, por lo que tendrá una discusión paralela en más de un frente.

En la presentación del proyecto, a cargo del Bloque Parlamentario por la Inversión, estuvieron presente los congresistas César Revilla, Alejandro Cavero y José Jerí, quienes presiden las comisiones de Economía, Descentralización y Presupuesto, respectivamente.

Alejandro Soto, presidente del Congreso, también estuvo presente y aseguró que impulsará su avance. “Desde la Mesa Directiva impulsaremos para que este proyecto sea realidad. Habrán voces en contra, pero debe primar la sensatez”, aseguró. Revilla, por su lado, aseguró que priorizarán el tema en su comisión.

“Cuando dictaminemos esto será complejo porque buscamos un cambio profundo. Yo tengo 36 años y desde que tengo memoria escucho que no hay impulso. Este es un intento de ordenamiento, no solo para el empresario, sino en favor del trabajador, porque el crecimiento del país no se dará sin crecimiento empresarial”, dijo el presidente de la comisión de Economía.

La SNI espera contar con una nueva ley de industrias aprobada antes de fin de año. “Tendrá modificaciones de hecho, pero confiamos en el espíritu de la propuesto. Hay consenso en el Parlamento, sobre todo por la situación económica, de la necesidad de contar con nuevos sectores productivos”, resalta Salazar Nishi.

El presidente del gremio recuerda que el proyecto de ley lleva la firma de congresistas con pensamientos bastante diversos. Entre los 15 firmantes están Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y ex Perú Libre como Kelly Portalatino y Jorge Luis Flores.

“Nos reuniremos con ministerios como Economía y Producción para que entiendan y viabilicen la ley de igual forma”, recalca Salazar Nishi a este diario.

