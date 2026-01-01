De igual manera, la proyección consideraba un entorno favorable para la inversión, un proceso electoral sin riesgos para la estabilidad macroeconómica y ausencia de choques climáticos significativos, frente a un panorama social marcado por el aumento de extorsiones y protestas.

Si bien el resultado final suele ajustarse frente a la perspectiva inicial, el 2025 ocurrió lo inverso: la inversión privada superó las expectativas y habría crecido 9.5%, la tasa más alta desde 2012, excluyendo el rebote estadístico de 2021, según el Reporte de Inflación – Diciembre 2025, del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De cara a este 2026, el ánimo positivo de los últimos meses se sostiene. Las expectativas de contratación a tres meses se ubicaron en 55.9 puntos, manteniéndose en terreno optimista durante 18 meses consecutivos en noviembre último; mientras que las expectativas de inversión empresarial a tres meses alcanzaron 55.8 puntos, también con 18 meses en el tramo positivo.

Las perspectivas a 12 meses también se mantienen en terreno positivo con 62.8 y 65.4 puntos, respectivamente, apalancadas por el fortalecimiento de la demanda interna, la recuperación del empleo y la estabilidad macroeconómica, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En tal escenario, la inversión minera volverá a ser protagonista en el incremento del capital desembolsado por el sector privado este año.

En 2025, la inversión privada superó las expectativas y habría crecido 9.5%, la tasa más alta desde 2012, excluyendo el rebote estadístico de 2021, según el BCRP.| Andina.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estima el inicio de construcción de cinco proyectos mineros con una inversión total de US$ 7,653 millones. En tanto, las previsiones del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank son menores, pero igual de auspiciosas, al proyectar un avance de 10% hasta US$6,400 millones en 2026, superando los niveles prepandemia y alcanzando máximos de una década, respaldado por los altos precios de los metales.

Bajo ese contexto, el BCRP estimó que la inversión privada crecerá 5% el 2026, principalmente por la inversión no residencial, en un escenario de continuidad de los proyectos de infraestructura en marcha, incluyendo el avance de las obras de la Línea 2 y de un ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. Dentro del segmento no residencial, el desembolso de la minería tendría el protagonismo, aunque la entidad monetaria avizora un avance 6.1%, más moderado que el previsto por Scotiabank.

Si bien la perspectiva de inversión privada presentada en diciembre es menor al incremento que se habría registrado en 2025, representa un ajuste al alza frente al estimado de septiembre pasado (3.5%).

Las expectativas de inversión empresarial a tres meses alcanzaron 55.8 puntos, también con 18 meses en el tramo positivo en noviembre de 2025, según el MEF.

Proyectos por sectores

Desde hace unos días y en las próximas ediciones, Gestión presenta una lista de anuncios de inversión realizados por empresas de los principales sectores, acumulando alrededor de US$ 11,500 millones para 2026. En minería, se destacan la construcción del proyecto Tía María (Arequipa), de Southern Peru; el avance de Reposición Antamina (Áncash), así como el desarrollo de Reposición Ferrobamba, de Minera Las Bambas.

Las mencionadas iniciativas corresponden a la minería de cobre. En suma, el Minem había estimado una inversión de US$ 7,653 millones este año.

Principales proyectos de inversión privada para 2026 y 2027. (Fuente: BCRP).

En tanto, en el sector eléctrico, el BCRP informó que el Consorcio Eléctrico Yapay se encuentra desarrollando la línea de transmisión Enlace 500 kV Huánuco - Tocache - Celendín – Trujillo (USD 335 millones) y continúan las obras y el equipamiento de la Central Solar Planta Fotovoltaica Illa (USD 342 millones).

Por su parte, Engie estimaba el inicio de construcción de la planta solar Hanaqpampa y de la central eólica Sariri, al costado de la central Punta Romitas, en Ica, por más de US$ 300 millones.

Los proyectos de energía renovable seguirán marcando la pauta en el sector de la energía. Foto: referencial.

En el sector retail, las inversiones del 2026 llegarían a S/1,700 millones (US$ 505.4 millones), incluyendo el desarrollo del centro comercial Las Vegas Plaza (Puente Piedra) y los strip centers de Besco (Rímac) y el Grupo Yes (San Isidro). Asimismo, el presupuesto estimado incorpora ampliaciones de sedes de MallPlaza, Boulevard Puntamar y La Rambla San Borja.

Por su parte, el sector pesca también alista una serie de inversiones. Las compañías Copeinca, Pesquera Diamante y Austral preparan proyectos por más de US$ 120 millones en modernización de infraestructura productiva y flota pesquera.

En salud privada, las inversiones anunciadas por las principales redes de clínicas se acercan a S/200 millones (US$59.4 millones) para el 2026. En hidrocarburos, Petrotal contemplaba iniciar una inversión de cerca de US$ 500 millones en el campo petrolero Bretaña (Loreto); y Unna Energía, más de US$ 80 millones en campo petrolero en el Lote IV (Piura); y en telecomunicaciones, Entel Perú está invirtiendo en la expansión de la cobertura de servicios móviles con tecnologías 4G y 5G en provincias. En ese último sector, el desembolso llegaría a S/ 5,513 millones (US$ 1,639 millones).

Las inversiones en nuevo malls y ampliaciones en 2026 llegarían a S/1,700 millones.

Los proyectos por adjudicar por Proinversión

Al 15 de diciembre de 2025, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) cuenta con una cartera de US$ 25,474 millones en proyectos de inversión por adjudicar para el período 2025-2028. Entre las principales iniciativas, destacan 17 Proyectos de Conservación de la Red Víal Nacional (corredores viales) por US$ 4,390 millones.

Otros proyectos con montos de inversión representativos incluyen el Sistema Integrado de Transporte del Gas - Zona Sur del Perú (US$ 4,321 millones), el Proyecto Chinecas (US$ 3,800 millones), el Instituto de Estudios Políticos Andinos (IEPA) Sechura (US$ 2,157 millones) y ocho proyectos de Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) (US$ 1,952 millones).

Desde enero de 2023, ProInversión ha adjudicado proyectos por un total de US$ 15,425 millones. Estos proyectos comprenden principalmente mejoras en el sector transporte (US$ 5,543 millones) y líneas de transmisión eléctrica (US$ 2,480 millones). La última adjudicación corresponde a la firma de la Adenda del Puerto de Matarani y la adjudicación del Parque Industrial de Ancón.

LA CIFRA

65

proyectos mineros activos en Perú representan una inversión de US$ 63,000 millones para los siguientes años

CLAVES

Pico. Inversión privada creció 11.4% en el tercer trimestre de 2025, con impulso de la minería.

No minera. El desembolso de diversos rubros no mineros fuera del ámbito residencial crecería 5.7% en 2026.

Inversión pública. Solo crecería 1% en el 2026, estima el BCRP.