Las inversiones mineras en Perú seguirán siendo las protagonistas de crecimiento del desembolso en 2026. (Fuente: Andina).
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

A inicios de 2025, las expectativas de inversión privada en Perú iban al alza tras el repunte visto el año previo (variación actualizada de 3.3%) luego de dos años consecutivos de contracción. Las perspectivas se fortalecían con la recuperación de la autoconstrucción tras la reducción de la inflación, apuntando a un aumento de 4.1%.

