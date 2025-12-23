El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) prepublicó el proyecto de Reglamento de la Ley N.º 32449, Ley que crea el régimen especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), con el objetivo de recibir comentarios y aportes de la ciudadanía y de los actores interesados.

El proyecto de reglamento consta de 8 títulos y 40 artículos, y desarrolla los principales aspectos previstos en la ley, tales como los requisitos para el establecimiento de las ZEEP, calificación del Operador Privado, actividades permitidas, mecanismos de supervisión, control y transparencia del tratamiento ZEEP, entre otros aspectos relevantes. Este puede ser revisado en este link.

“Cumpliendo con un ambicioso cronograma de trabajo que ha incluido reuniones con el sector público y privado, y como fuera el compromiso del presidente Jose Jerí, prepublicamos hoy este reglamento para comentarios, aportes u opiniones que contribuyan a perfeccionar el texto normativo, en línea con las buenas prácticas regulatorias y los principios de transparencia y participación ciudadana”, sostuvo la titular del Mincetur, Teresa Mera.

Los comentarios al proyecto de reglamento podrán ser remitidos dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente a su prepublicación, al correo electrónico zeeconsultas@mincetur.gob.pe. Concluido dicho periodo, el Mincetur evaluará las propuestas recibidas y continuará con el procedimiento correspondiente para la aprobación del reglamento.

El Mincetur recordó que la implementación de las ZEEP tiene como finalidad promover la atracción de inversión privada, impulsar el desarrollo productivo y la generación de empleo especializado.

Así también busca fortalecer la competitividad del país y la diversificación de la oferta exportable, en concordancia con los objetivos de la política de comercio exterior.

En ese marco, el régimen establece condiciones tributarias y aduaneras diferenciadas que favorecen el desarrollo de actividades económicas de alto valor agregado, que promoverán el desarrollo de nuevas industrias, la innovación y el fortalecimiento de capacidades productivas.