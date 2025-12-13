Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , participó en el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú–Ecuador, realizada en Quito, uno de los principales espacios de coordinación política, técnica y sectorial entre ambas naciones. Este mecanismo busca profundizar la cooperación en comercio, inversión, turismo y desarrollo de las zonas de frontera.

La delegación peruana fue encabezada por el , como parte de las actividades programadas.

LEA TAMBIÉN: Mincetur: exportadores con mercancías originarias de Perú ingresan con menores aranceles

En el marco del Gabinete Binacional, la ministra Mera presentó los avances vinculados a los asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo. En ese contexto, subrayó la relevancia de la relación económica entre ambos países.

“El intercambio comercial y de turismo entre Perú y Ecuador constituye uno de los mecanismos más sólidos e integrados de la región. Ecuador se ha consolidado como nuestro principal socio comercial en la Comunidad Andina y como uno de los actores más relevantes para nuestro comercio en América Latina. También es el tercer país que registra mayor ingreso de turistas internacionales al Perú”, señaló.

Asimismo, la titular del destacó el trabajo conjunto para la publicación de los requisitos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad que permitieron la reapertura del acceso de la cebolla peruana al mercado ecuatoriano. Añadió que el Perú mantiene interés en avanzar con el acceso del arroz al país vecino.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en el Gabinete Binacional Perú–Ecuador realizado en Quito. Foto: Mincetur.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en el Gabinete Binacional Perú–Ecuador realizado en Quito. Foto: Mincetur.

En materia turística, Mera ratificó la disposición del Perú para continuar impulsando la iniciativa Caminos Andinos, promovida por Ecuador en el ámbito de la Comunidad Andina, con el objetivo de integrar la oferta turística del bloque, que comparte elementos culturales, naturales, comunitarios y artesanales.

Cabe recordar que la agenda del Gabinete Binacional se estructuró en cinco ejes: asuntos sociales y culturales; asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo; asuntos ambientales, energéticos y mineros; asuntos de infraestructura, conectividad y derechos de las personas; y seguridad integral y defensa.

LEA TAMBIÉN: Copa Libertadores en Lima inyectó US$ 86 millones a la economía, ¿en qué gastaron los viajeros?

Reunión bilateral

Como parte de su agenda en Quito, la ministra Mera sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Producción e Industrias de Ecuador, Andrés Robalino. En el encuentro revisaron temas relacionados con los requisitos sanitarios y fitosanitarios, el fortalecimiento del intercambio comercial, la articulación de cadenas de valor para la exportación, así como el impulso a la logística y la facilitación del comercio.

El funcionario ecuatoriano destacó los esfuerzos del Perú por estrechar los vínculos con el sector empresarial y expresó la voluntad de avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a reforzar la institucionalidad comercial entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR

Copa Libertadores en Lima inyectó US$ 86 millones a la economía, ¿en qué gastaron los viajeros?
¿Cuál es el atractivo turístico que lidera las visitas en el Perú este 2025?
Gobierno aprueba incluir embarcaciones de uso particular dentro del régimen para turismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.