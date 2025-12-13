La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú–Ecuador, realizada en Quito, uno de los principales espacios de coordinación política, técnica y sectorial entre ambas naciones. Este mecanismo busca profundizar la cooperación en comercio, inversión, turismo y desarrollo de las zonas de frontera.

La delegación peruana fue encabezada por el presidente de la República, José Jerí, quien sostuvo una reunión oficial con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de las actividades programadas.

En el marco del Gabinete Binacional, la ministra Mera presentó los avances vinculados a los asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo. En ese contexto, subrayó la relevancia de la relación económica entre ambos países.

“El intercambio comercial y de turismo entre Perú y Ecuador constituye uno de los mecanismos más sólidos e integrados de la región. Ecuador se ha consolidado como nuestro principal socio comercial en la Comunidad Andina y como uno de los actores más relevantes para nuestro comercio en América Latina. También es el tercer país que registra mayor ingreso de turistas internacionales al Perú”, señaló.

Asimismo, la titular del Mincetur destacó el trabajo conjunto para la publicación de los requisitos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad que permitieron la reapertura del acceso de la cebolla peruana al mercado ecuatoriano. Añadió que el Perú mantiene interés en avanzar con el acceso del arroz al país vecino .

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en el Gabinete Binacional Perú–Ecuador realizado en Quito. Foto: Mincetur.

En materia turística, Mera ratificó la disposición del Perú para continuar impulsando la iniciativa Caminos Andinos, promovida por Ecuador en el ámbito de la Comunidad Andina, con el objetivo de integrar la oferta turística del bloque, que comparte elementos culturales, naturales, comunitarios y artesanales.

Cabe recordar que la agenda del Gabinete Binacional se estructuró en cinco ejes: asuntos sociales y culturales; asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo; asuntos ambientales, energéticos y mineros; asuntos de infraestructura, conectividad y derechos de las personas; y seguridad integral y defensa.

Reunión bilateral

Como parte de su agenda en Quito, la ministra Mera sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Producción e Industrias de Ecuador, Andrés Robalino. En el encuentro revisaron temas relacionados con los requisitos sanitarios y fitosanitarios, el fortalecimiento del intercambio comercial, la articulación de cadenas de valor para la exportación, así como el impulso a la logística y la facilitación del comercio.

El funcionario ecuatoriano destacó los esfuerzos del Perú por estrechar los vínculos con el sector empresarial y expresó la voluntad de avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a reforzar la institucionalidad comercial entre ambos países.