Durante el XVI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial celebrado este viernes en Quito, el presidente José Jerí anunció que Perú y Ecuador reforzarán su coordinación para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a lo largo de la frontera común. El mandatario enfatizó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de adoptar medidas conjuntas y urgentes frente a estas amenazas.

“Lamentablemente estas organizaciones criminales transnacionales en nuestra frontera común se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas, las cuales han generado una preocupante escalada de violencia que viene afectando a nuestras poblaciones y comunidades nativas”, sostuvo.

Añadió que, en los últimos años, Perú y Ecuador han afrontado desafíos similares en materia de seguridad, por lo que este encuentro permitirá establecer prioridades de trabajo para el 2026.

El jefe de Estado destacó que la agenda bilateral se sostiene en los lazos históricos entre ambas naciones y en el rol estratégico de las zonas fronterizas para el desarrollo económico y social. Recordó además la solidaridad mostrada por ambos gobiernos ante las emergencias registradas este año en los dos países.

Jerí sostuvo que el Gabinete Binacional continúa siendo el mecanismo central de coordinación política para impulsar acciones en seguridad, desarrollo sostenible y gestión de fronteras.

Avances ambientales y cuencas transfronterizas

El presidente indicó que espera el informe de los ministros de Ambiente sobre el avance de los compromisos vinculados a la recuperación de cuencas transfronterizas y a la promoción de una minería responsable. También expresó su expectativa respecto al progreso en la atención de la problemática ambiental de la cuenca Puyango–Tumbes, afectada por contaminación y por actividades económicas que repercuten en la salud y el entorno de las comunidades de ambos países.

“La declaración presidencial que suscribiremos en esta ocasión representará la manifestación más reciente del firme compromiso que ambos países hemos asumido (...) para seguir avanzando conjuntamente por la senda del desarrollo sostenible entre ambos países”, afirmó.

El Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador estuvieron encabezados por Jerí y por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quienes lideraron las mesas de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación bilateral.

El XVI Gabinete Binacional en Quito reafirmó la coordinación política y técnica entre Perú y Ecuador para fortalecer la seguridad, el desarrollo y la gestión conjunta de su frontera común. Foto: Cancillería.

Compromiso bilateral

En la sesión plenaria del Gabinete, el canciller Hugo de Zela y su homóloga Gabriela Sommerfeld expusieron los principales resultados en la última reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana de octubre pasado. De Zela destacó los logros del Plan de Acción de Lima 2024 y reafirmó el compromiso sectorial para avanzar en la implementación del Plan de Acción de Quito 2025.

Asimismo, se saludó la reciente instalación de la Secretaría Técnica Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos facilitará la creación del Comité Binacional de la Cuenca Puyango-Tumbes, que tendrá como prioridad el inicio de las acciones técnicas necesarias para recuperar el río transfronterizo.

Además, los ministros de Estado de ambos países dialogaron en reuniones bilaterales sobre los principales temas de la agenda en común, entre los cuales destacan los proyectos de infraestructura en la zona fronteriza, la promoción de una minería sostenible y la promoción del comercio, las inversiones y el turismo, así como el intercambio de experiencias en programas sociales dirigidos a las poblaciones vulnerables.

La cita de alto nivel en Quito culminó con la suscripción de la Declaración de Quito y adopción del Plan de Acción de Quito 2025, instrumentos que guiarán la agenda bilateral para el período 2025-2026. También se suscribió un memorando de entendimiento para cooperación en materia de hidrocarburos entre Petroperú y Petroecuador.