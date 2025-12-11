El año 2025 ha sido uno característico para el país, lo cual se ve reflejado en los temas más buscados por los peruanos en Internet, recopilados por Google en “El Año en Búsquedas 2025”.

Este informe es un resumen anual de los temas, preguntas y personajes que más interés generaron en los peruanos, en donde se abarca búsquedas sobre fútbol, política, economía, estrenos de cine y la vida de algunos personajes públicos.

En cuestión de términos de búsqueda el deporte es el tema de más interés, siendo el “Mundial de clubes” y “Mundial sub 20” los términos principales que encabezaron la lista. Asimismo, muchas consultas se centraron en los partidos de la selección peruana.

Otro rubro que más buscaron los peruanos es acerca de economía personal. “Retiro AFP 2025” fue la búsqueda más destacada, junto con preguntas sobre “¿Cómo saber en qué AFP estoy?” y “¿Cómo puedo retirar mi AFP?”.

La coyuntura política también fue un tema que causó interés en los peruanos. “Cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político”, fueron las búsquedas más destacadas, según Google

El año también estuvo marcado por curiosidades ligadas a la coyuntura diaria en el país. Preguntas como ¿Qué…?, ¿Cómo…?, ¿Quién es…? y ¿Cuándo…? para conocer, por ejemplo, “cómo saber mi código postal”, “cómo está el clima en Lima” o “cuándo dan la CTS”, fuerpn términos buscados por los peruanos. También se preguntaron “qué significa tralalelo tralala”.

En el rubro de entretenimiento, se destacaron grandes estrenos y producciones como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar”, entre los más buscados.

Finalmente, en el ámbito de la música, las búsquedas se centraron en letras de canciones virales en redes sociales. Temas como “Debí Tirar más Fotos”, “Baile Inolvidable” y “Oapasito de Karol G” dominaron las tendencias.