Google habilita una promoción que permite a estudiantes universitarios en el Perú usar Gemini Pro sin costo durante un año. La suscripción incluye acceso a los modelos de IA más avanzados de la compañía y su integración directa en aplicaciones como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Google Meet.

La oferta gratuita también incorpora NotebookLM con funciones ampliadas para investigación y redacción asistida por IA, 2 TB de Cloud Storage, y herramientas creativas como Whisk (para usar imágenes como instrucciones), Flow (creación de video) y el modelo Veo 3, orientado a generar escenas con calidad cinematográfica.

Requisitos y verificación

Para acceder al año gratuito debes:

Ser estudiante universitario en el Perú.

Tener más de 18 años.

Contar con una cuenta personal de Gmail.

Verificar tu condición de estudiante activo a través de SheerID.

SheerID exige estar matriculado en cursos que otorguen créditos conducentes a un diploma, título o licencia profesional. Entre los documentos válidos para la verificación se encuentran la tarjeta de identificación con fecha de vencimiento, el horario de clases, el recibo de matrícula o cartas oficiales de la institución.

Si requieres ayuda con la verificación, SheerID dispone de atención vía correo: customerservice@sheerid.com.

Estudiantes peruanos podrán acceder a Gemini Pro sin costo por un año, previa verificación de matrícula a través de SheerID. Foto: Gemini.

Pasos para registrarte

Ingresa a la página de Gemini Pro y completa el formulario de registro antes del 9 de diciembre de 2025 . Google solicitará datos de pago como requisito de activación, pero no realizará ningún cobro durante el año gratuito. Antes de que termine la prueba anual podrás decidir si conservas el plan Pro, cuyo precio regular es de S/ 73.99 mensuales.

Si ya cuentas con una suscripción activa, esta se cancelará automáticamente y se te reembolsará el tiempo no usado del ciclo de facturación.

Qué puedes aprovechar como estudiante