Google habilita una promoción que permite a estudiantes universitarios en el Perú usar Gemini Pro sin costo durante un año. La suscripción incluye acceso a los modelos de IA más avanzados de la compañía y su integración directa en aplicaciones como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Google Meet.
La oferta gratuita también incorpora NotebookLM con funciones ampliadas para investigación y redacción asistida por IA, 2 TB de Cloud Storage, y herramientas creativas como Whisk (para usar imágenes como instrucciones), Flow (creación de video) y el modelo Veo 3, orientado a generar escenas con calidad cinematográfica.
Requisitos y verificación
Para acceder al año gratuito debes:
- Ser estudiante universitario en el Perú.
- Tener más de 18 años.
- Contar con una cuenta personal de Gmail.
- Verificar tu condición de estudiante activo a través de SheerID.
SheerID exige estar matriculado en cursos que otorguen créditos conducentes a un diploma, título o licencia profesional. Entre los documentos válidos para la verificación se encuentran la tarjeta de identificación con fecha de vencimiento, el horario de clases, el recibo de matrícula o cartas oficiales de la institución.
Si requieres ayuda con la verificación, SheerID dispone de atención vía correo: customerservice@sheerid.com.
Pasos para registrarte
- Ingresa a la página de Gemini Pro y completa el formulario de registro antes del 9 de diciembre de 2025.
- Google solicitará datos de pago como requisito de activación, pero no realizará ningún cobro durante el año gratuito.
- Antes de que termine la prueba anual podrás decidir si conservas el plan Pro, cuyo precio regular es de S/ 73.99 mensuales.
Si ya cuentas con una suscripción activa, esta se cancelará automáticamente y se te reembolsará el tiempo no usado del ciclo de facturación.
Qué puedes aprovechar como estudiante
- Analizar imágenes de apuntes de clases o problemas en libros de texto para obtener explicaciones y soluciones rápidas.
- Transformar tus materiales y apuntes en cuestionarios, fichas y guías de estudio personalizadas, como preparación para un examen.
- Usar Deep Research para generar informes sintetizados sobre temas complejos que luego puedes verificar con fuentes.
- Crear y editar contenido multimedia con Flow y Veo 3, y usar Whisk para experimentos visuales.