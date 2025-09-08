Google ha anunciado las condiciones de uso detalladas de Gemini, su asistente de Inteligencia Artificial (IA). De esta forma, ofrece mayor transparencia a los usuarios sobre los límites y ventajas de sus planees, respondiendo a la demanda de claridad sobre qué funciones y capacidades están disponibles en cada modalidad.

Gemini Free: acceso básico

Las cuentas gratuitas pueden utilizar el modelo Gemini 2.5 Pro para hacer hasta cinco consultas diarias, destinado a tareas avanzadas. Asimismo, en este plan se pueden generar hasta 100 imágenes al día, 20 resúmenes de audio y cinco informes de investigación mensuales con Gemini 2.5 Flash. Sin embargo, no admite la creación de videos y la ventana de contexto queda limitada a 32,000 tokens, lo que reduce la extensión de contenido procesable.

Gemini AI Pro:

En este plan los suscriptores pueden realizar hasta 100 consultas diarias y generar 1000 imágenes por día. De igual modo, disponen de 20 resúmenes de audio diarios y puedden generar hasta 3 videos diarios con Veo 3 Fast. La ventana de contexto es de un millón de tokens lo que permite procesar grandes volúmenes de texto o código.

Gemini AI Ultra:

Los suscriptores pueden realizar hasta 500 consultas al día al modelo avanzado. Asimismo, pueden generar hasta 1000 imágenes, 5 videos y 20 resúmenes de audio al día. De igual modo, tienen la opción de realizar peticiones diarias a la función Deep Think, que trabaja con 192,000 tokens. Para informes de investigación, Gemini AI Ultra permite hasta 200 documentos diarios.

Independientemente del plan, todos los usuarios tienen acceso al modelo Gemini 2.5 Flash, que ofrece respuestas más rápidas y eficientes. De igual modo, las tres modalidades de acceso de Gemini que ofrece Google disponen de 20 peticiones diarios.

Sin embargo, un aspecto determinante entre los planes que ofrece Google es la ventana de contexto, que define la cantidad de información que la IA puede procesar en cada consulta. La versión gratuita se limita a 32,000 tokens mientras los planes AI Pro y Ultra se expanden hasta un millón de tokens beneficiando a quienes trabajan con documentos extensos o grandes volúmenes de código.