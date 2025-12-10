El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre, y el hecho de que caiga en lunes tiene una consecuencia directa para quienes apuran la compra del décimo: al permanecer cerradas la mayoría de administraciones físicas los domingos, el último día para adquirir un décimo de forma presencial será el sábado 20. Un detalle que conviene tener en cuenta, especialmente para los que acostumbran a esperar a última hora.

Aun así, quienes quieran estirar un poco más el plazo tienen la opción de comprar por internet. En este caso, la venta no depende del horario de los puntos físicos y se rige por el límite establecido por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Hasta cuándo se puede comprar la Lotería de Navidad

En este caso, el plazo para adquirir décimos electrónicos se extiende hasta las 22:00 horas del domingo 21 de diciembre. Por tanto, incluso si las administraciones físicas ya están cerradas, es posible asegurar la participación desde la comodidad del hogar, siempre que se haga antes de la hora límite.

Para ello, Loterías y Apuestas del Estado pone a disposición un buscador en su web que facilita elegir el número deseado. Solo hay que introducir el número y hacer clic en “Buscar” para ver qué décimos están disponibles y tener la oportunidad de participar en el sorteo del 22 de diciembre.

Diferencias entre comprar presencial y online

Comprar un décimo de forma presencial --en bares, estancos, quioscos o administraciones tradicionales-- permite tener el billete en mano, ideal si quieres conservarlo o regalarlo. Pero esta opción depende del horario del local, y dejar la compra para el final conlleva el riesgo de no encontrar ningún punto abierto.

Por otro lado, la compra online ofrece una alternativa más flexible y cómoda, especialmente para quienes tienen poco tiempo o buscan seguridad. Eso sí, hay que tener en cuenta que la demanda suele aumentar al acercarse la fecha límite, lo que puede provocar fallos en la web que impidan su correcto funcionamiento.

Aunque cabe recordar que ambas formas de compra, presencial y online, son igualmente válidas y seguras, siempre que se realicen a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.