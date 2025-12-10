El presidente José Jerí se reunió, tras solicitar el encuentro, con una delegación del FBI, para recibir sugerencias y aportes en la elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana para el país.

La delegación estadounidense está conformada por seis funcionarios encabezados por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, quienes cuentan con experiencia en aplicación de la ley desde el FBI, la DEA y policías estatales.

“Ha habido un mal funcionamiento estatal, con elementos que nos han traído a esta situación crítica como el control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente. Esto es lo que queremos cambiar a partir de las reuniones que sostendremos”, indicó el mandatario.

Esta es la primera de varias reuniones programadas en diciembre entre la delegación de Estados Unidos y el Poder Ejecutivo, con entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Defensa (Mindef) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, esta visita complementa la cooperación diaria entre Estados Unidos y Perú en materia de seguridad.

Por otro lado, los funcionarios estadounidenses manifestaron su total disposición a compartir conocimientos y experiencias para adaptarlos a la realidad peruana en el menor tiempo posible.

En la reunión también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el ministro de Defensa, César Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín.