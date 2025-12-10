José Jerí se reúne con delegación del FBI. Foto: Presidencia de la República
José Jerí se reúne con delegación del FBI. Foto: Presidencia de la República
, para recibir sugerencias y aportes en la elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana para el país.

, quienes cuentan con experiencia en aplicación de la ley desde el FBI, la DEA y policías estatales.

“Ha habido un mal funcionamiento estatal, con elementos que nos han traído a esta situación crítica como el control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente. Esto es lo que queremos cambiar a partir de las reuniones que sostendremos”, indicó el mandatario.

, con entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Defensa (Mindef) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, esta visita complementa la cooperación diaria entre Estados Unidos y Perú en materia de seguridad.

Por otro lado, l

En la reunión también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el ministro de Defensa, César Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín.

Agente del FBI en una imagen de archivo. Foto: AFP

