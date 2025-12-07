El presidente de la República, José Jerí, se pronunció tras la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos durante diez años. El mandatario respaldó la decisión tomada por el Congreso y recordó que cada institución debe actuar con autonomía.

El jefe de Estado sostuvo que el Congreso actuó conforme a sus atribuciones al sancionar a Delia Espinoza.

Enfatizó que “cada institución es independiente” y que las decisiones del Poder Legislativo deben ser respetadas, informó Canal N.

El jefe de Estado remarcó que si algún ciudadano considera vulnerados sus derechos, debe acudir a otras instancias judiciales o constitucionales. Su postura se dio en un contexto de cuestionamientos públicos a la medida adoptada por el Parlamento.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, no podrá ejercer función pública durante una década, según la resolución aprobada por el Congreso. Esta medida tiene efecto inmediato y fue adoptada en el marco de las competencias constitucionales del Legislativo.

La sanción se inscribe dentro del proceso político que afecta a diversas autoridades del sistema judicial y fiscal, cuya independencia ha sido objeto de debate en distintos sectores del país.

Jerí evitó valorar el fondo del caso, pero defendió el marco institucional en que se ejecutó la decisión.

¿Qué otras acciones realizó José Jerí durante su visita a Piura?

El presidente llegó a la región Piura para evaluar una posible declaratoria de estado de emergencia en las provincias de Piura, Talara y Sullana. Afirmó que su presencia buscaba validar directamente la situación de criminalidad que afecta a estas zonas.

Además, Jerí expresó su preocupación por el déficit presupuestal del Estado. Indicó que la falta de recursos obliga al Gobierno a actuar con prudencia y responsabilidad, aunque aseguró que eso no será excusa para incumplir con las obligaciones legales vigentes.