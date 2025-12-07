El último miércoles el pleno del Congreso aprobó por mayoría darle permiso al presidente José Jerí para viajar a Ecuador. Hoy, en el Diario Oficial El Peruano, se oficializaron también las habilitaciones para que 10 de sus ministros lo acompañen en este viaje.

Como se recuerda, Jerí solicitó al Legislativo la autorización para salir del Perú durante un solo día: el 12 de diciembre.

El objetivo de esta visita al país vecino será para participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú - Ecuador, que incluirá una sesión plenaria y un almuerzo con el presidente Daniel Noboa.

¿Quiénes acompañarán a José Jerí en su viaje al Ecuador?

De acuerdo a las resoluciones supremas firmadas por el premier Ernesto Álvarez, serán 10 los ministros de Estado que estarán junto a José Jerí en Ecuador.

Esta es la relación de ministros que dejarán el país junto al mandatario y quienes los reemplazarán en su cargo durante su ausencia:

Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo. La reemplazará Alfredo Luna, actual ministro de Cultura. Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La reemplazará Alfredo Luna, actual ministro de Cultura. Hugo De Zela, ministro de Relaciones Exteriores. Lo reemplazará el premier Ernesto Álvarez. Vicente Tiburcio, ministro del Interior. Lo reemplazará César Quispe, ministro de la Producción. Luis Bravo, ministro de Energía y Minas. Lo reemplazará Alfredo Luna, actual ministro de Cultura. Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo reemplazará César Quispe, ministro de la Producción. Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas. La reemplazará Alfredo Luna, actual ministro de Cultura. César Díaz, ministro de Defensa. Lo reemplazará el premier Ernesto Álvarez. Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones. Lo reemplazará Óscar Fernández, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Vladimir Cuno, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Lo reemplazará Jorge Figueroa, ministro de Educación.

Los pasajes y viáticos para cada ministro

De la revisión del costo de los pasajes aéreos, a lo que se suma el costo de los viáticos por los días de viaje para esta visita al Ecuador se constata que los 10 ministros demandarán US$ 26,399.87 en total al Estado peruano.

De todos los funcionarios de este nivel autorizados para viajar junto a Jerí, es la ministra de Economía, Denisse Miralles, la que mayores recursos demandará. Si bien para los otros 9 ministros sus pasajes aéreos no superan los US$ 2,200, en su caso su ticket costaría US$ 3,230.61.

Para los 10 ministros el costo de sus viáticos (en la modalidad 1 +1) es de US$ 370 por día. De acuerdo a las resoluciones supremas, todos estos gastos serán cubiertos a cargo del presupuesto institucional de cada cartera para este año 2025.