El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 abrió un proceso contra el presidente de la República, José Jerí, por presuntamente infringir el principio de neutralidad. Según el documento del JEE, el mandatario habría favorecido al partido Somos Perú, organización a la que se encuentra afiliado, en declaraciones brindadas durante la entrevista que ofreció el pasado domingo 23 de noviembre en el programa El Valor de la Verdad.

“El señor José Jeri, al ofrecer una entrevista en su calidad de actual presidente de la República del Perú, y mencionar su labor de Gobierno, su conducta se enmarcaría en el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 33 del Reglamento; es decir, investido como presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo, durante su participación en el citado programa televisivo realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú sino que influenciarían en la intención del voto de terceros ”, se lee en el escrito.

El informe propone que el caso sea elevado al pleno del JEE de Lima Centro 1 “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente”. Además, verificó en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que Jerí se encuentra afiliado a Somos Perú.

Fragmento de la entrevista que motivó la investigación:

Periodista: ¿Haciendo un ejercicio de humildad admitiría que sus antecesores, por lo menos los dos que lo han precedido, ¿Castillo y Boluarte, le han dejado la valla muy bajita?

Presidente: Yo creo que cada uno tuvo su estilo de gobierno, ¿no?, su estilo de cómo interactuar con la población.

Periodista: Sí. Castillo tuvo un estilo de gobierno. ¿Cuál?

Presidente: Eh, creo que su discurso de reivindicación en campaña electoral y después de los primeros meses de gobierno, marcó un intento de estilo de gobierno, que lamentablemente no fue acompañado de un equipo técnico que tuviese tal vez las buenas ideas, de un sector que apoyó al presidente en su momento.

Periodista: ¿Cómo Somos Perú, ¿no?

Presidente: Somos Perú apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto.

Periodista: Eso es lo que dice Acuña, presidente. ¿No?

Presidente: Eh, hay, hay contrastes, ¿no? Somos Perú históricamente en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país. Siempre lo ha hecho. Yo, como ex alcalde de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir.

Periodista: ¿Tanto así?

Presidente: Claro.

Periodista: No creo que sea su único amor.

Presidente: Eh. Bueno, mi único amor político.

Periodista: Ah, okay.

Presidente: Mi único amor político, siempre precisando ello, ¿no? Y obviamente hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad. Y por eso que el partido siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado por la gobernabilidad. Muchas críticas.

Periodista: ¿Cuánto se demoraron en votar por la vacancia de Castillo?

Presidente: (…) Cuando presentemos o cuando desarrollemos la medida, vamos a convocar a los sectores, a los gremios de prensa para que también emitan opinión y si están en desacuerdo con su aplicación, lo dirán “Y COMO SOMOS UN GOBIERNO QUE ESCUCHA” (…). En este gobierno las cosas se hacen como lo vamos a hacer. Hay una línea de trabajo en la cual la finalidad no solamente es normar, no es limitar la libertad de expresión, no, es cuidar de que las conductas que están realizando hoy en día no sean deliberadas filtradas para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen.

José Jerí brindó esas declaraciones en entrevista con Beto Ortiz. (Captura Panamericana)

Presentará descargos

En tanto, el presidente José Jerí indicó que responderá al proceso cuando las autoridades electorales lo requieran.

“Un proceso más, un proceso menos, tendré que enfrentarlo como toque. Enfrentar todas las cosas que me ha tocado enfrentar los últimos meses y haré los descargos correspondientes”, afirmó.