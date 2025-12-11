Hinchas de Flamengo y Palmeiras abarrotaron el Estadio Monumental de Ate para la final, que culminó con la victoria del 'Mengao'. A diferencia del 2019, cerca del 30% de los viajeros optó por quedarse a conocer el Perú. Foto: Antonio Melgarejo.
Hinchas de Flamengo y Palmeiras abarrotaron el Estadio Monumental de Ate para la final, que culminó con la victoria del 'Mengao'. A diferencia del 2019, cerca del 30% de los viajeros optó por quedarse a conocer el Perú. Foto: Antonio Melgarejo.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, organizado por la Conmebol en el Estadio Monumental de Ate (Lima), generó un impacto económico de US$ 86 millones.

En total se movilizaron más de 51,000 turistas extranjeros y nacionales para presenciar el partido entre Flamengo y Palmeiras —el cual culminó con victoria del cuadro carioca—: de ese total, 48,000 eran foráneos y 3,000, locales.

Teresa Mera, titular del Mincetur, señaló que los resultados fortalecen la imagen del Perú como destino

LEA TAMBIÉN: Vehículos que prefieren los CEO en el Perú: Las tendencias para la movilidad ejecutiva en 2026

Perfil del viajero por la final de la Copa Libertadores 2025

Según el estudio Evaluación del impacto de la final de la Copa Libertadores 2025, los hombres representaron el 88% de los visitantes y su edad promedio, fue 38 años.

Fanáticos del Palmeiras y de Flamengo coparon las calles de Lima y dinamizaron el comercio en bares, restaurantes, hoteles y servicios turísticos. Foto: difusión
Fanáticos del Palmeiras y de Flamengo coparon las calles de Lima y dinamizaron el comercio en bares, restaurantes, hoteles y servicios turísticos. Foto: difusión

Un 94% de los viajeros fueron brasileños, y el resto se reparte entre colombianos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos y estadounidenses.

, monto ampliamente mayor a los US$ 760 registrados en la final de la Libertadores 2019.

LEA TAMBIÉN: Dua Lipa, Shakira o Guns N’ Roses, ¿qué concierto exigió mayor carga para escenografías?

El incremento se explica por la mayor presencia de turistas de Brasil —el mercado regional con la mayor capacidad de gasto— y porque el 28% amplió su estadía para conocer otros destinos del Perú —en 2019, la tasa fue del 19%—.

El Mincetur informó que el 34% de los extranjeros ya había estado antes en el Perú y un 18%, lo hizo en la final del 2019. “Representa una continuidad en el interés por este tipo de eventos”, aclaran.

Finalmente, el 44% de los turistas extranjeros optó por alojarse en hoteles y el 29%, por casas y departamentos Airbnb.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno aprueba incluir embarcaciones de uso particular dentro del régimen para turismo
Perú y Utah estrechan cooperación para dinamizar comercio, inversión y turismo en el Cusco
Los motores de Uber Perú hacia 2026: turismo y el reto de escalar servicios a más ciudades
Áncash crecerá hasta 15% en turismo en 2026: ¿Qué sectores crecerán tras ser elegido Mejor Destino de Aventura?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.