El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que la final de la Copa Libertadores 2025, organizado por la Conmebol en el Estadio Monumental de Ate (Lima), generó un impacto económico de US$ 86 millones.

En total se movilizaron más de 51,000 turistas extranjeros y nacionales para presenciar el partido entre Flamengo y Palmeiras —el cual culminó con victoria del cuadro carioca—: de ese total, 48,000 eran foráneos y 3,000, locales.

Teresa Mera, titular del Mincetur, señaló que los resultados fortalecen la imagen del Perú como destino “con gran potencial” para albergar eventos deportivos internacionales.

Perfil del viajero por la final de la Copa Libertadores 2025

Según el estudio Evaluación del impacto de la final de la Copa Libertadores 2025, los hombres representaron el 88% de los visitantes y su edad promedio, fue 38 años.

Fanáticos del Palmeiras y de Flamengo coparon las calles de Lima y dinamizaron el comercio en bares, restaurantes, hoteles y servicios turísticos. Foto: difusión

Un 94% de los viajeros fueron brasileños, y el resto se reparte entre colombianos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos y estadounidenses.

El gasto promedio de los extranjeros que arribaron a Lima para el partido entre Flamengo y Palmeiras fue de US$ 1,044 por persona, monto ampliamente mayor a los US$ 760 registrados en la final de la Libertadores 2019.

El incremento se explica por la mayor presencia de turistas de Brasil —el mercado regional con la mayor capacidad de gasto— y porque el 28% amplió su estadía para conocer otros destinos del Perú —en 2019, la tasa fue del 19%—.

El Mincetur informó que el 34% de los extranjeros ya había estado antes en el Perú y un 18%, lo hizo en la final del 2019. “Representa una continuidad en el interés por este tipo de eventos”, aclaran.

Finalmente, el 44% de los turistas extranjeros optó por alojarse en hoteles y el 29%, por casas y departamentos Airbnb.