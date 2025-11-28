Cobertura incluye accidentes personales, no daños materiales, y se activa horas antes de la final entre Flamengo y Palmeiras. Foto: Jesús Saucedo
Cobertura incluye accidentes personales, no daños materiales, y se activa horas antes de la final entre Flamengo y Palmeiras. Foto: Jesús Saucedo
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Flamengo y Palmeiras concentrará a cerca de 80,000 fanáticos del fútbol en el Estadio Monumental. Cada uno de los asistentes goza de un sistema de protección ante cualquier imprevisto como hechos de violencia o accidentes, tanto antes como después del cotejo: el Seguro Obligatorio de Espectáculos Deportivos (SOED). ¿Viene con la entrada? ¿Demanda un costo adicional? ¿Cómo se activa? Conoce los detalles.

TE PUEDE INTERESAR

Lima recibe la final de Copa Libertadores: casi 50,000 turistas moverán US$ 75 millones
Alianza Lima, la “U” y Cienciano: ¿cuánto recaudaron los clubes peruanos por Libertadores y Sudamericana?
Mincetur proyecta impacto económico de US$ 75 millones por final de Copa Libertadores en Lima
Lima como sede candidata de la final de la Copa Libertadores 2025: el impacto económico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.