Desde la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) detallan que la póliza se activa cinco horas antes del partido y se mantiene hasta dos horas después de terminado, y abarca un radio de 500 metros alrededor del recinto.

Hinchas gozarán de cobertura automática hasta dos horas después del partido entre Flamengo y Palmeiras. Foto: GEC

¿Qué cubre el seguro en espectáculos deportivos?

Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG, detalla a Gestión que el SOED atiende a los hinchas ante caídas en las gradas o por escalones húmedos o superficies irregulares, así como lesiones por aglomeraciones, empujones en las filas de entrada y salida, e incidentes en las tribunas.

Los montos de cobertura ascienden a:

4 UIT (S/ 21,400) por muerte accidental.

Hasta 4 UIT (S/ 21,400) por incapacidad temporal.

Hasta 4 UIT (S/ 21,400) por invalidez permanente, sea parcial o total.

Hasta 5 UIT (S/ 26,750) por gastos médicos.

1 UIT (S/ 5,350) por gastos de sepelio.

Chávez de Piérola aclara que el SOED es fijado por cada compañía aseguradora y es deber del organizador del evento deportivo contratarlo. “Cualquier incumplimiento en que incurra el organizador no es oponible a la víctima; sin embargo, la compañía de seguros podría repetir lo pagado del organizador del evento deportivo en caso de un incumplimiento” , comenta.

Las restricciones del seguro: ¿qué pasa con mi auto o si el hincha está ebrio?

El representante de APESEG comenta que este seguro no cubre daños materiales y solo se enfoca en accidentes personales.

Es decir, si tu vehículo es vandalizado o sufre un robo en el trayecto a la final entre Flamengo y Palmeiras, la póliza del coche es la que cubrirá los daños. “No es posible contratar una cobertura de este tipo para un evento particular, ya que las pólizas tienen vigencia anual”, aclara.

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará en el Estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre. Foto: difusión

Y, en caso el asistente acuda al evento deportivo en estado de ebriedad o consumo de drogas, los filtros estrictos evitarán su ingreso.

“Sin embargo, la naturaleza del SOED es atender a los accidentados de manera oportuna para salvar vidas, más allá de las responsabilidades personales” , añade Chávez de Piérola. De esa manera, el seguro sí atenderá al hincha a pesar de su condición.

¿Qué debe hacer un hincha ante un accidente?

En caso de accidente, debe acudir al establecimiento de salud cercano, sea por su cuenta o en ambulancia, para una atención inmediata.

Tras ello, el paciente podrá reclamar a la compañía de seguros la indemnización correspondiente: incapacidad temporal, invalidez o sus deudos, la cobertura de muerte accidental y gastos de sepelio.