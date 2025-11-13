El próximo 29 de noviembre, Lima será sede de la final de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), estiman que se movilizarán alrededor de 50,000 turistas extranjeros, lo que generará un movimiento económico de US$ 75 millones.

“Este evento deportivo permitirá al Perú demostrar que cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y experiencia para recibir grandes flujos de visitantes con distintos perfiles y niveles de exigencia. Además, incentivará los viajes al interior del país y contribuirá a dinamizar la economía”, sostuvo la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

Las proyecciones de este año superan los resultados alcanzados en 2019, cuando Perú fue sede también de la final de la Libertadores. Entonces, el país recibió a más de 40,000 visitantes extranjeros y registró un movimiento económico de alrededor de US$ 62 millones.

Para este 2025, el Mincetur estima un gasto promedio por turista de US$ 1,000, cifra superior a los US$ 794 registrados en 2019. Además, proyecta una estadía promedio de entre tres a cuatro noches en Lima, con preferencia en hoteles de tres estrellas y alojamientos temporales, como departamentos y casas alquiladas a través de plataformas digitales.

“El evento genera un efecto positivo en sectores vinculados al turismo y servicios complementarios, como hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local”, explicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

El torneo lo definirán los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo, en el Estadio Monumental U Marathon, desde las 4 de la tarde, horario local.

Cabe recordar que, en la final del 2019, alrededor del 19% de los visitantes extranjeros expresó su intención de viajar a otros destinos del país después del evento deportivo, siendo Cusco y Machupicchu los lugares más mencionados, seguido por Ica, Paracas y Nasca

Incentivos al turismo

El Mincetur, a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), lanzará una campaña táctica para reforzar el posicionamiento del Perú en Brasil, país de donde provienen los equipos finalistas, y prolongar la estadía de los visitantes extranjeros, no solo en Lima, sino también en otros destinos emblemáticos del Perú. Esta iniciativa incluirá la difusión de contenido atractivo en redes sociales para conectar al evento deportivo con la riqueza cultural y turística del país.

Por otro lado, con el objetivo de promover el turismo interno, se difundirán actividades y rutas turísticas hacia las 25 regiones del país en el marco de la campaña nacional “Vívelo en Perú”.