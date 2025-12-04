Durante este 2025 los conciertos de artistas internacionales en Perú han movilizado más de 1 millón 700,000 kilos de carga de importación y exportación, informó Talma, del Grupo Sandoval.

El servicio logístico se requirió para el transporte de escenografías, estructuras metálicas, pantallas LED, sistemas de iluminación, consolas de sonido e instrumentos musicales, así como vestuarios artísticos, accesorios personalizados, utilería especial y componentes únicos para la puesta en escena.

Solo el noviembre se registró uno de los picos operativos, al haber más de 752,000 kilos de carga aérea destinada a los conciertos:

Escenografías, estructuras de 50 toneladas, consolas y vestuarios de alto valor forman parte del creciente flujo de carga aérea. Foto: GEC

Carlos García - León, gerente de la Unidad de Negocio Carga de Talma Perú, sostuvo que la logística de espectáculos internacionales demanda planificación, precisión y coordinación con varios actores del sistema aeroportuario. Esta tarea fortalece el rol de Perú como referente para grandes producciones musicales.

“Cada componente debe llegar en perfectas condiciones y dentro de los tiempos establecidos para asegurar el éxito del montaje escénico”, soslayó.