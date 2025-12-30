Tras un 2025 de recuperación en el sector construcción, el desafío es sostener el ritmo durante el 2026. ¿Las nuevas estimaciones anticipan un año de crecimiento más moderado a causa del ciclo electoral? La Cámara de la Construcción del Perú (Capeco) compartió su expectativa.

Además, el gremio identificó qué factores podrían ralentizar el dinamismo para el año entrante.

El 2026 bajo la lupa

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, sostuvo que, de acuerdo con las expectativas que recogen de las empresas de la construcción, para el año siguiente el sector podría crecer 6.3%.

Pero la cifra supera ampliamente, por ejemplo, a la que estima el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 2.5%. Sobre esa línea también caminan las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un 3.1%; del BBVA Research, con un 2.5%; de Macroconsult, con 4%, entre otros. Esto revela mayor optimismo de las empresas que de los analistas.

Añadió: “La tendencia es crecer, pero a ritmos menores y de manera progresiva. Esto tiene que ver con limitaciones que ya nosotros hemos detectado en la ejecución de obra pública”.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre el sector construcción del Perú? (Foto: Andina)

Construcción: factores de urgencia

El gremio destacó que será clave adoptar medidas urgentes para sostener el crecimiento del sector, especialmente en vivienda e infraestructura.

En detalle, Capeco advirtió que la recuperación de la vivienda social exige una reasignación inmediata de recursos para subsidios, ya que el Presupuesto 2026 contempla recortes significativos frente al 2025 y a lo efectivamente ejecutado este año.

Esta situación resulta crítica en un contexto donde el mercado hipotecario crece a tasas de dos dígitos y la venta de viviendas en Lima alcanza niveles récord, impulsada especialmente por el rango 5 de MiVivienda (que son aquellas de más de S/ 350,000, pero hasta poco más de S/ 400,000).

En ese sentido, el gremio instó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a revertir la exclusión de este segmento como vivienda de interés social (VIS) y a generar incentivos para que los municipios autoricen proyectos VIS y “mixtos”.

Como segundo punto, y con el objetivo de estimular una mayor inversión privada en infraestructura, Capeco mencionó que es indispensable avanzar hacia una planificación territorial, especialmente en Lima Metropolitana: los grandes proyectos de transporte actualmente en ejecución deben articularse con planes urbanos que concentren vivienda, empleo y servicios en sus áreas de influencia, evitando soluciones aisladas.

En ese marco, propuso que estos planes se incorporen en los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP) o se ejecuten mediante Obras por Impuestos (OxI), a fin de maximizar el impacto económico y social de las inversiones.

Seguridad en construcción

Como tercer punto, en materia de seguridad, Capeco alertó que la criminalidad organizada se ha insertado de forma sistemática en el sector construcción, afectando tanto a la inversión como al empleo formal.

Frente a ello, planteó fortalecer la lucha contra estas redes mediante inteligencia especializada, tecnología y unidades policiales de élite, así como la cooperación internacional.