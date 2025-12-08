La construcción, termómetro clave de la economía del Perú, se prepara para un 2026 atípico: no se trata de un año marcado por alguna variación climática, sino de uno que tiene como protagonista a las elecciones presidenciales.

¿El ecosistema de cambios políticos impactará en el dinamismo del sector?

Una ralentización en la mira

Hasta el momento, la Cámara de la Construcción del Perú (Capeco), ha adelantado que, en el año entrante, habrá una ralentización en la tasa de crecimiento del PBI de construcción (2.8%). ¿Qué argumentó el gremio?

“Lo que está claro es que el próximo año no se va a crecer tanto como este. Las razones están expuestas: la incertidumbre política, la necesidad de controlar el déficit fiscal, el populismo del Congreso de la República y vamos a ver cómo terminamos con los problemas que nos llevan a arbitrajes”, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo.

El ejecutivo habló puntualmente sobre la temporada de verano: “El primer trimestre tiene una característica: generalmente se invierte menos (...) Vamos a crecer [en el trimestre] cerca de la mitad de lo que estamos creciendo ahora” . “Diría que habrá una ralentización en el ritmo de crecimiento”, precisó.

Es importante colocar sobre la mesa las expectativas de inversión de la construcción que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compartió recientemente, de cara justamente al verano. En detalle, el sector registra, para los próximos tres meses 39.3 puntos (menos de 50 es pesimismo).

¿Cuáles son las novedades sobre el sector construcción en Perú? (Foto: Andina)

Inversión privada y elecciones

El vocero destacó un comportamiento común durante los comicios del país.

“Lo interesante es que igual (pese a lo mencionado) vamos a crecer (en el año). Es una muestra de resiliencia en inversión. Es muy probable que la inversión privada crezca más de lo que se había estimado inicialmente (en un contexto electoral) , algo que ha ocurrido cada vez que hemos cambiado de presidente. Es algo que los sociólogos van a tener que analizar”, observó.

Además, las expectativas de inversión del sector construcción para los siguientes 12 meses, contrariamente al corto plazo, hay un optimismo: 57.1 puntos.