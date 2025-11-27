Este domingo 30 de noviembre se realizará la primera jornada de las elecciones primarias rumbo a las Elecciones Generales 2026, un proceso en el que participarán 39 organizaciones políticas. Sin embargo, solo dos de ellas, el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular, optaron por la modalidad de voto directo de afiliados, un mecanismo cerrado en el que los militantes eligen de forma directa a sus fórmulas presidenciales, listas de senadores, diputados y Parlamento Andino.

Las otras 37 agrupaciones políticas adoptaron la modalidad de elección por delegados, un proceso que se desarrollará en dos fechas: la elección interna de delegados organizada por cada partido este 30 de noviembre, y la elección de candidaturas a cargo de la ONPE el próximo 7 de diciembre.

Precandidaturas presidenciales

En el caso de Renovación Popular, la organización sólo llevará una lista, tras confirmar la precandidatura presidencial del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, acompañado por Norma Yarrow Lumbreras en la primera vicepresidencia y Jhon Ramos Malpica en la segunda.

La ONPE supervisa este domingo la primera jornada de primarias, en la que partidos como el APRA y Renovación Popular elegirán a sus candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026. Foto: Andina.

Por su parte, el APRA llevará a las urnas una amplia oferta interna: 15 planchas presidenciales competirán para encabezar la fórmula presidencial y sus respectivas vicepresidencias. Los precandidatos son:

Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Belén García. Yamel Romero, Ana Lucía Calle, José Luis Rodríguez. Hernán Garrido Lecca, Omar Quesada, Olga Cribilleros. Magno Mendoza, Nemith Gamboa, Elena Ciriaco. Augusto Valqui, Jorge Haya de la Torre, Isabel Oviedo. Rafael Zevallos, Rocío del Pilar Salcedo, Daniel Díaz. Pitter Valderrama, María Valdivia, Lucio Vásquez. José Torres, Orlando Loayza, Fanny Ríos. Nery Quiroz, Fidel Puma, José Luis Fernández. Jorge Morales, Mercedes Núñez, Marcos Javes. Neptalí Ramírez, Jorge Ángel Cuervo, Milagros Morales. Juan Carlos Sánchez, Valeria Mezarina, Porfirio Buitrón. Javier Velásquez Quesquén, Carla García, Luis Wilson. Emiliano Vargas, Edith Ruelas, Julio Loayza. Jorge Risco, María Fernanda Nieto, Anthony Vizcarra.

Para esta primera fecha, la ONPE ha habilitado 14 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y oficinas distritales, y anunció que 82,819 afiliados del APRA y Renovación Popular están habilitados para votar. Se instalarán 578 mesas de sufragio distribuidas en 373 locales de votación a nivel nacional.

Las elecciones primarias continuarán el 7 de diciembre.

El organismo electoral informó, además, que todas las actividades de impresión, distribución y control del material electoral se ejecutan bajo protocolos de seguridad y transparencia para garantizar el correcto desarrollo del proceso.