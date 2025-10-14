Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate es el nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se conoció la tarde de este martes 14 de octubre, en ceremonia desde Palacio de Gobierno.

La designación se da en el marco del nombramiento de Ernesto Julio Álvarez como nuevo titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), quien reemplazará a Eduardo Arana.

Perfil de Sifuentes

El nuevo ministro de Vivienda se venía desempeñando como Superintendente Nacional de Bienes Estatales (SBN) desde marzo del 2023, entidad que precisamente está adscrita al MVCS.

Sifuentes es egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Antenor Orrego (Trujillo). Tiene experiencia en el sector público, además de como docente.

Wilder Sifuentes Quilcate se desempeñí como titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). | El Peruano

Cuenta con un grado de magister en Derecho de la Empresa, master en Gestión Pública, con cursos de especialización en Regulación y Fiscalización Ambiental, Desarrollo Sostenible, diplomados especializados en Contrataciones del Estado (Universidad Pontificia Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos) sólidos conocimientos en Gestión Pública y Derecho Administrativo, Contrataciones Públicas, Laboral y Penal.

Según su propia declaración jurada, anteriormente, entre junio del 2020 y febrero del 2023, fue jefe de la unidad de recursos humanos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Entre abril y junio del 2020, se desempeñó como jefe de la unidad de asesoría jurídica del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Entre abril del 2019 y marzo del 2020, ejerció como jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).