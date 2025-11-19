Construcción civil. (Foto: GEC)
Construcción civil. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Congreso de la República publicó hoy la Ley N° 32503, Ley que modifica la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a fin de mejorar la cobertura de salud a favor de trabajadores de construcción civil.

De acuerdo con la norma modificatoria, en el caso de los trabajadores de construcción civil y de sus derechohabientes,

A tono con ello, se precisa que la cobertura de salud se otorgará por un período equivalente al número de meses en los que se realizaron los aportes, contados a partir del último aporte efectuado.

LEA TAMBIÉN: Congreso: buscan restablecer la responsabilidad penal de los partidos frente a actos delictivos

Además, se estipula que los afiliados regulares y sus derechohabientes en el régimen laboral de construcción civil tendrán derechos durante un período de latencia de hasta doce meses siempre y cuando hayan cumplido con tres meses de aportación en los últimos tres años precedentes al cese,

El reglamento de la ley modificada establecerá la forma en que dichas prestaciones serán otorgadas.

De esta manera, se modifican los artículos 10° y 11° de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Además, se incorpora un tercer párrafo al artículo 6° de esta ley modificada, relativo a los aportes, precisándose que en el caso de los trabajadores de construcción civil, el porcentaje de aporte debe cubrir lo estipulado en los artículos 10° y 11° de la Ley N° 26790.

El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por el Decreto Supremo 009-97-SA, a las modificaciones legales efectuadas en un plazo no mayor de noventa días calendario contados desde la entrada en vigor de la citada ley modificatoria.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajadores de construcción civil también protestan: ¿qué exigen?
Por insistencia Congreso aprobó proyecto que cambia ley de EsSalud a favor de construcción civil
Congreso amplía acceso a servicios de salud a trabajadores de construcción civil
Trabajadores de construcción civil se concentran en el Campo de Marte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.