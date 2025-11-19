El Congreso de la República publicó hoy la Ley N° 32503, Ley que modifica la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a fin de mejorar la cobertura de salud a favor de trabajadores de construcción civil.

De acuerdo con la norma modificatoria, en el caso de los trabajadores de construcción civil y de sus derechohabientes, el derecho a la cobertura de salud se otorgará siempre que el trabajador haya aportado al menos dos meses consecutivos o no consecutivos dentro del año calendario en que se inició la contingencia.

A tono con ello, se precisa que la cobertura de salud se otorgará por un período equivalente al número de meses en los que se realizaron los aportes, contados a partir del último aporte efectuado.

Además, se estipula que los afiliados regulares y sus derechohabientes en el régimen laboral de construcción civil tendrán derechos durante un período de latencia de hasta doce meses siempre y cuando hayan cumplido con tres meses de aportación en los últimos tres años precedentes al cese, teniendo en cuenta que se acogen a cuatro meses de período de latencia por cada seis meses de aportaciones.

El reglamento de la ley modificada establecerá la forma en que dichas prestaciones serán otorgadas.

De esta manera, se modifican los artículos 10° y 11° de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Además, se incorpora un tercer párrafo al artículo 6° de esta ley modificada, relativo a los aportes, precisándose que en el caso de los trabajadores de construcción civil, el porcentaje de aporte debe cubrir lo estipulado en los artículos 10° y 11° de la Ley N° 26790.

El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por el Decreto Supremo 009-97-SA, a las modificaciones legales efectuadas en un plazo no mayor de noventa días calendario contados desde la entrada en vigor de la citada ley modificatoria.