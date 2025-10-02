Este jueves 2 de octubre no solo han parado sus actividades algunas empresas de transporte público, sino que también, cientos de trabajadores de construcción civil han alzado su voz de protesta para exigir soluciones al Gobierno.

Desde la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) más de 200 sindicatos acordaron movilizarse desde el Ministerio de Trabajo al Congreso para que se presente el Proyecto de Convenio Colectivo del Sector Construcción 2026, documento que recoge las demandas del Pliego Nacional de Reclamos.

En esencia, los obreros buscan la negociación del incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, como por ejemplo, la aprobación por insistencia del PL Nro. 5440 —observada por el Poder Ejecutivo—.

Obreros piden al Gobierno que se ponga "mano dura" contra las extorsiones y bandas criminales. Foto: difusión

Dicho dictamen permite que los trabajadores de construcción civil puedan atenderse en EsSalud tras dos meses de trabajo en planilla, y rompe con el régimen que los obligaba a esperar tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos.

“Los trabajadores podrán acceder a una atención en salud con dos meses de aporte. Somos el sector que más aporta a EsSalud pero los de menos acceso”, dijo a LR.

Luis Villanueva, secretario general de la FTCPP, explicó a la prensa que son más de 400,000 trabajadores a nivel nacional que han salido a las calles para pedir un alto a la ola de crímenes y extorsiones. A la fecha, ya son 26 dirigentes los desaparecidos por las mafias y “no se ha capturado a nadie”.

Respecto al incremento salarial, Villanueva añadió a los medios que se necesita un aumento “para recuperar el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y el alza del costo de vida”. También exhortan a que se destraben las obras paralizadas de la ANIN, “que han dejado a más de 25,000 obreros sin empleo”.