Trabajadores exigen también un aumento de los salarios para "poder recuperar el poder adquisitivo ante la inflación y alza del costo de vida". Foto: FTCCP / archivo
Trabajadores exigen también un aumento de los salarios para "poder recuperar el poder adquisitivo ante la inflación y alza del costo de vida". Foto: FTCCP / archivo
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este jueves 2 de octubre no solo han parado sus actividades algunas empresas de transporte público, sino que también,

Desde la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) más de 200 sindicatos acordaron movilizarse desde el Ministerio de Trabajo al Congreso para que se presente el Proyecto de Convenio Colectivo del Sector Construcción 2026, documento que recoge las demandas del Pliego Nacional de Reclamos.

LEA TAMBIÉN: Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte por muertes durante protestas

En esencia, los obreros buscan la negociación del incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, como por ejemplo,

Obreros piden al Gobierno que se ponga "mano dura" contra las extorsiones y bandas criminales. Foto: difusión
Obreros piden al Gobierno que se ponga "mano dura" contra las extorsiones y bandas criminales. Foto: difusión

Dicho dictamen permite que los trabajadores de construcción civil puedan atenderse en EsSalud tras dos meses de trabajo en planilla, y rompe con el régimen que los obligaba a esperar tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos.

LEA TAMBIÉN: Bloqueo de carreteras: ¿cuántos años de cárcel pueden recibir los mineros que protestan?

“Los trabajadores podrán acceder a una atención en salud con dos meses de aporte. Somos el sector que más aporta a EsSalud pero los de menos acceso”, dijo a LR.

Luis Villanueva, secretario general de la FTCPP, explicó a la prensa que son más de 400,000 trabajadores a nivel nacional que han salido a las calles para pedir un alto a la ola de crímenes y extorsiones. A la fecha, ya son 26 dirigentes los desaparecidos por las mafias y “no se ha capturado a nadie”.

Respecto al incremento salarial, Villanueva añadió a los medios que se necesita un aumento “para recuperar el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y el alza del costo de vida”.

TE PUEDE INTERESAR

EsSalud: asegurados pueden reprogramar sus citas ante paro de transportistas
Ministro de Transportes, César Sandoval: El paro ha sido un fracaso
Paro de transportes en imágenes: Ministerio de Trabajo pide tolerancia a empleadores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.