La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los recientes actos de vandalismo ocurridos en el centro histórico han generado pérdidas superiores a los S/2 millones, principalmente por daños a la infraestructura y al ornato urbano.

La comuna reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica, pero rechazó enérgicamente los hechos de violencia registrados en los alrededores del Congreso de la República y del Palacio de Gobierno durante las dos últimas semanas.

Según precisó, desde la Central de Videovigilancia (Cecop) se realizó un monitoreo permanente de las movilizaciones, logrando identificar a personas que causaron destrozos, apartándose de toda expresión democrática. Dichas labores se realizaron en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de resguardar el orden y proteger el patrimonio histórico de Lima, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

La comuna detalló que ya ha dispuesto los trabajos de limpieza, restauración y reforzamiento de la infraestructura afectada.

La comuna limeña estimó en más de S/2 millones las pérdidas ocasionadas por actos vandálicos en el centro histórico. Foto: Andina.

Nuevo sistema de control

En paralelo, la Municipalidad anunció la próxima implementación del Centro de Comando y Control Metropolitano (C5), un sistema de gestión integral con más de 4,400 cámaras conectadas a nivel de los 43 distritos de Lima Metropolitana . El proyecto, que demandará una inversión de S/22 millones y estará plenamente operativo en junio del 2026, incorporará inteligencia artificial para prevenir delitos y permitirá la coordinación en tiempo real entre la Policía Nacional, Serenazgo, bomberos, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensa Civil.

Durante la presentación, el teniente alcalde Renzo Reggiardo exhortó a los ciudadanos a colaborar en la identificación de los responsables de los actos vandálicos. “Si alguno de ustedes reconoce a los sujetos que vandalizaron la ciudad, los invitamos a denunciarlos llamando al 610-1010. Sus datos estarán totalmente protegidos”, señaló.

Respecto a las próximas movilizaciones anunciadas por gremios de transporte, Reggiardo aseguró que la Municipalidad mantiene su apertura al diálogo. “Se les está invitando para que sean incluidos en la próxima sesión del Coresec, donde se propondrá su incorporación en las mesas de trabajo de seguridad ciudadana”, puntualizó.