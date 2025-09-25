La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) expresó su preocupación frente al posible incremento de tarifas en la Línea 1 del Metro de Lima, por lo que solicitó información detallada tanto a la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima S.A., al OSITRAN, como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó la presidenta del grupo de trabajo, Katy Ugarte (JP- VP-BM).
Ugarte enfatizó que cualquier medida que afecte directamente el bolsillo de los ciudadanos debe ser evaluada con total transparencia y considerando el principio de equidad. “No puede trasladarse a los usuarios la carga de una gestión que corresponde al Estado y a la empresa. Nuestra labor es defender al consumidor y garantizar que no se produzcan abusos”, subrayó.
La concesionaria, a través de su gerente general, José Zárate, advirtió que el sistema enfrenta problemas debido al incremento sostenido de la demanda, la falta de nuevos trenes y la demora en la aprobación de inversiones que superan los 2,700 millones de dólares.
LEA TAMBIÉN: Líneas 3 y 4 del Metro: los avances, financiamiento y lo que se plantea desde AFIN
En esa línea, la empresa planteó la necesidad de ajustar la tarifa de S/ 1.50 a S/ 3.00 para financiar mejoras que permitan reducir los tiempos de espera en horas punta, que actualmente superan los 30 minutos.
Ante ello, la Codeco sostuvo que el aumento tarifario no puede ejecutarse de manera unilateral, ni sin un análisis técnico, social y económico que proteja a millones de usuarios que dependen diariamente de este servicio de transporte masivo. “La población ya enfrenta una economía golpeada. No vamos a permitir que decisiones apresuradas vulneren su derecho a un servicio accesible y de calidad”, enfatizó Ugarte.
LEA TAMBIÉN: Ramal de la Línea 4: el 5 de octubre se inicia nuevo desvío desde Callao hacia San Miguel
La Comisión anunció que en los próximos días convocará a representantes del MTC, de la empresa concesionaria y de organismos reguladores, a fin de evaluar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio sin que los consumidores sean los principales afectados.