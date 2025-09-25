La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) expresó su preocupación frente al posible incremento de tarifas en la Línea 1 del Metro de Lima, por lo que solicitó información detallada tanto a la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima S.A., al OSITRAN, como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó la presidenta del grupo de trabajo, Katy Ugarte (JP- VP-BM).

Ugarte enfatizó que cualquier medida que afecte directamente el bolsillo de los ciudadanos debe ser evaluada con total transparencia y considerando el principio de equidad. “No puede trasladarse a los usuarios la carga de una gestión que corresponde al Estado y a la empresa. Nuestra labor es defender al consumidor y garantizar que no se produzcan abusos”, subrayó.

La concesionaria, a través de su gerente general, José Zárate, advirtió que el sistema enfrenta problemas debido al incremento sostenido de la demanda, la falta de nuevos trenes y la demora en la aprobación de inversiones que superan los 2,700 millones de dólares.

En esa línea, la empresa planteó la necesidad de ajustar la tarifa de S/ 1.50 a S/ 3.00 para financiar mejoras que permitan reducir los tiempos de espera en horas punta, que actualmente superan los 30 minutos.

Línea 1 del Metro de Lima.(Foto: Andina)

Ante ello, la Codeco sostuvo que el aumento tarifario no puede ejecutarse de manera unilateral, ni sin un análisis técnico, social y económico que proteja a millones de usuarios que dependen diariamente de este servicio de transporte masivo. “La población ya enfrenta una economía golpeada. No vamos a permitir que decisiones apresuradas vulneren su derecho a un servicio accesible y de calidad”, enfatizó Ugarte.

La Comisión anunció que en los próximos días convocará a representantes del MTC, de la empresa concesionaria y de organismos reguladores, a fin de evaluar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio sin que los consumidores sean los principales afectados.