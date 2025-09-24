El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, indicó que pronto su cartera dará una noticia relevante en torno a un proyecto de tren para el Perú.

“Próximamente habrá un anuncio, con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y otros ministros de Estado, sobre otro proyecto ferroviario importante en el país”, dijo durante su participación en la última conferencia del Consejo de Ministros.

Si bien no comentó específicamente de qué propuesta se trataría, Sandoval recordó que Perú tiene ya un Plan Nacional Ferroviario, donde están contemplados determinadas iniciativas.

En ese sentido, el ministro reiteró que hay un fuerte interés, públicamente manifestado, por varios gobiernos extranjeros de participar en los procesos de Gobierno a Gobierno (G2G) para hacerlos realidad.

“(El plan) lo estamos iniciando convocando a la primera ruta que sería Lima-Ica. Este procedimiento G2G ya tiene 8 países interesados, lo mismo ocurre con Lima-Barranca y Lima-Huancayo”, destacó.

Además, el titular del MTC recordó el caso de la modernización del Tren Huancayo-Huancavelica, también conocido como Tren Macho, proyecto que se promovió bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y que ProInversión ya adjudicó por US$ 565 millones en agosto del 2024.