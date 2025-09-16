Corea del Sur ha mostrado su interés en construir la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima, informaron desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Kim Yoon-duk, ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, señaló que su sector empresarial “tiene mucho interés” en participar en la ejecución de dichos proyectos ferroviarios que estarían operando después del 2031 —según el MTC—.

“Espero que nuestra alta tecnología y experiencia se ponga al servicio del Perú, tal como ya estamos participando en el proceso de la oficina de gestión de proyectos del ferrocarril Lima - Ica”, comentó el funcionario surcoreano en una mesa de diálogo con el ministro César Sandoval.

Kim Yoon-duk acotó que Corea puede colaborar con una solución integral al proyecto de las líneas 3 y 4 sea en diseño e ingeniería del trazo, hasta su construcción, operación y mantenimiento.

Vale acotar que Corea del Sur colabora en el estudio del ferrocarril del Aeropuerto de Chinchero al Cusco y ha presentado una propuesta técnica para la ejecución del ferrocarril Lima - Ica.