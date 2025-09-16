Línea 3 tiene un costo de inversión de US$ 6,924 millones y la Línea 4, de US$ 3,739 millones. Foto: difusión
Línea 3 tiene un costo de inversión de US$ 6,924 millones y la Línea 4, de US$ 3,739 millones. Foto: difusión
Redacción Gestión
Corea del Sur ha mostrado su interés en construir la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima, informaron desde el

Kim Yoon-duk, ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, señaló que su sector empresarial “tiene mucho interés” en participar en la ejecución de dichos proyectos ferroviarios que estarían operando después del 2031 —según el MTC—.

“Espero que nuestra alta tecnología y experiencia se ponga al servicio del Perú, tal como ya estamos participando en el proceso de la oficina de gestión de proyectos del ferrocarril Lima - Ica”, comentó el funcionario surcoreano en una mesa de diálogo con el ministro César Sandoval.

Kim Yoon-duk acotó que Corea puede colaborar con una solución integral al

Vale acotar que Corea del Sur colabora en el estudio del ferrocarril del Aeropuerto de Chinchero al Cusco y ha presentado una propuesta técnica para la ejecución del ferrocarril Lima - Ica.

