El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, proyectó que la puesta en marcha del tren Lima–Chosica tardará más de dos años, tras culminar la quinta y última mesa técnica para la implementación del proyecto ferroviario.

En declaraciones a la prensa, Sandoval explicó que se elaborará un expediente técnico que permitirá determinar el costo total de la operación. Este documento incluirá la instalación de señalización y la construcción de al menos once estaciones.

“Se puede trabajar la adenda con la concesionaria ferroviaria, pero esto puede tomar un poco más de dos años” , precisó.

Además, puntualizó que hay una propuesta presentada por Luz Ambar que debe ser evaluada, más allá de tiempos y formas, que apunta a que el servicio de operaciones del tren pueda ser mediante una Asociación Público-Privadas, lo cual se incluiría en la propuesta final.

El ministro también informó que denunciará por tráfico de influencias al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y a congresistas de Renovación Popular. Ello, luego de que la bancada celeste presentara una moción de interpelación en su contra, acusándolo de una “conducta obstruccionista” respecto a los trenes donados a la Municipalidad de Lima para el proyecto ferroviario.

El ministro César Sandoval advirtió que la firma de la adenda y la ejecución del tren Lima–Chosica tomarán más de dos años. Foto: MTC.

“Quiero denunciar públicamente que los parlamentarios son funcionarios públicos. El alcalde de Lima es funcionario público. Y los tres han salido en diferentes momentos a exigir al ministro de Transportes y Comunicaciones que lo van a denunciar penalmente si es que no firmo la adenda en diez días a un privado”, manifestó.

“Eso, para quienes conocemos a la administración pública, es tráfico de influencia. Yo ya corrí, traslado eso al Ministerio Público”, añadió el titular del MTC.

Consultado por la propuesta de citación a la Comisión de Fiscalización, impulsada por parlamentarios de Renovación Popular, Sandoval replicó que quien debería ser convocado es el propio alcalde capitalino.

“¿Quién ha traído los trenes con estos cuestionamientos? ¿Quién está tratando de solucionar el problema? ¿El que está tratando de solucionar el problema de infraestructura debe irse a la Comisión de Fiscalización? ¿Y el que ha traído los trenes, y hay una serie de cuestionamientos, además se retira de la mesa y lo lleva al campo político porque tiene aspiraciones presidenciales, no? El mundo al revés”, concluyó.

Cabe mencionar que a esta mesa técnica final no asistieron representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.