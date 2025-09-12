El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó este viernes que se elaborará un expediente técnico, junto a un proyecto de adenda, para conocer el costo real de la infraestructura que requiere el tren Lima - Chosica.

El anuncio se dio tras la última sesión de la Mesa Técnica Multisectorial. “La concesionaria (Ferrovías Central Andina) prevé que en aproximadamente dos años (se tendrá la infraestructura)”, mencionó el titular del MTC.

Asimismo, añadió César Sandoval que se alistará un proyecto integral para dicho tren entre Lima y Chosica, siempre bajo un enfoque “donde prevalezca la integridad de la población”.

Desde el concesionario Ferrovías Central Andina, detallaron que el proyecto de adenda será sometido a evaluación técnica de las partes interesadas porque se establecerá la infraestructura necesaria para prestar el servicio de transportes de pasajeros.

El alcalde Rafael López Aliaga presentó una locomotora y cinco coches galería donados por la empresa Caltrain para el futuro tren Lima–Chosica. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

“Hay que acomodar y acondicionar la infraestructura con estaciones y los componentes técnicos que se requieran. Un operador tendrá que prestar el servicio, no puede ser la concesionaria” , dijeron.

Sobre el tiempo que tomaría la culminación de obras para el tren Lima - Chosica, manifestaron desde el concesionario que los expedientes técnicos estarán en 9 meses y la ejecución “dependerá de cómo se definan los alcances”, así como de la suscripción de la adenda.