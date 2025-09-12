La bancada de Renovación Popular anunció que solicitará la citación del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. El grupo parlamentario lo acusa de mentir sobre el estado de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el proyecto del tren Lima-Chosica.

Según un comunicado, la bancada sostiene que Sandoval tergiversó la información contenida en un informe técnico de la consultora Rail Electrical Service, contratada por la comuna limeña.

La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, afirmó que el ministro conocía el documento técnico y, pese a ello, brindó datos falsos.

“El informe señala que el 80 % del material donado está en óptimas condiciones. El ministro sabía de este documento y mintió. Mintió a la Comisión de Transportes y ahora, de manera maliciosa, su representante pretende manipular la información, basándose sesgadamente en tres vagones, de los cuales dos no se recibieron por estar siniestrados”, aseguró.

Por su parte, el congresista Diego Bazán calificó de “cobardía” que Sandoval delegara las explicaciones a su jefe de Gabinete, Alberto Rojas. También negó que los trenes sean “chatarra” y sostuvo que “las locomotoras y vagones están en funcionamiento y estuvieron operativos hasta el último día”.

La bancada recordó además que el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, acudió recientemente al Congreso para pedir al presidente José Jerí apoyo en la agilización del proyecto ferroviario.

Lo que dijo el MTC

Un día antes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó un informe técnico de Rail Electrical Service que advertía serias deficiencias en los 93 vagones y 20 locomotoras donados por Caltrain. Entre los problemas detallados figuran asientos rasgados, fugas de aceite, fallas en el turbo, ausencia de puertas y ventanas, y daños en conexiones eléctricas.

El estudio estimó que se necesitarían cerca de dos millones de dólares para reparar la flota y recomendó destinarla principalmente a repuestos.

No obstante, el mismo documento también reconoció que los trenes podrían representar una solución inmediata para Lima, permitiendo operaciones piloto en tres a seis meses y aportando beneficios tangibles en términos de modernización del transporte urbano.

Posición de la Municipalidad

En respuesta, la MML rechazó las declaraciones del MTC y aseguró que las conclusiones oficiales han sido “tergiversadas y contradictorias”.

“La donación de los trenes permitirá iniciar operaciones piloto en un plazo de tres a seis meses, con un beneficio económico y social superior a 8,700 millones de dólares en 25 años”, señaló en un comunicado.

La comuna limeña enfatizó que el proyecto generará empleo técnico, reducirá la contaminación y contribuirá a modernizar el transporte público de la capital.

“La modernización del transporte público en Lima no puede detenerse por intereses políticos ni desinformación”, concluyó el pronunciamiento.